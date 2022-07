Il Comune di Rivarolo del Re si aggiudica 39 mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche grazie al bando di Regione Lombardia.L’amministrazione Rivarolese aveva presentato un progetto da 48 mila euro.”L’opera – spiega Luca Zanichelli – consiste nell’abbattimento delle barriere architettoniche nel teatro, che è per noi una sala multifunzione: a piano terra c’è il teatro e al primo piano c’è una sala che verrà adibita a sala culturale multifunzionale. Verrà posto in opera un apposito elevatore che consentirà nel teatro di far salire i ragazzi con abilità diverse sul palco, che potranno così anche loro confrontarsi sul palcoscenico. E poi verrà realizzato anche un elevatore assistito che permetterà dal piano terra di raggiungere il primo piano. Verranno eliminate le barriere architettoniche dalle porte di accesso”. Una questione, quella delle barriere architettoniche e dell’agevolazione di chi ha abilità diverse sulla quale il primo cittadino punta da sempre. “Un finanziamento importante su un tema sul quale stiamo lavorando tantissimo, l’eliminazione della barriere architettoniche da tutti gli edifici a carattere sociale e culturale. Un valore aggiunto in più nell’ottica di questa sensibilità verso chi ha abilità diverse. Io le chiamo abilità diverse, non uso il termine diversamente abili. Abbiamo sfruttato la possibilità e l’occasione dataci dall’assessorato della Locatelli e con tutti i dirigenti per cercare di fare questo progetto”. I finanziamenti andavano da un minimo di 20 mila euro, ad un massimo di 50 mila. Rivarolo del Re non è l’unico comune d’area ad aversi visto finanziato un progetto sulla riduzione delle barriere architettoniche. Nei 51 progetti ammessi e finanziabili, la Regione ha incluso anche quelli presentati da San Martino dall’Argine, Sabbioneta e Acquanegra sul Chiese.

N.C.

