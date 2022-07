La Protezione Civile parte. Quando c’è da andare va: che sia il territorio di riferimento o che ci sia da dare una mano ad altri importa poco. La Protezione Civile Naviglio di Canneto sull’Oglio è partita venerdì sera direzione Catanzaro. Raggiungono il mezzo partito da Asola la settimana scorsa. Si occuperanno di prevenzione incendi e di intervento, saranno operativi a fianco di chi già opera laggiù, in una terra bellissima e purtroppo martoriata ogni anno dalle fiamme. Sabato scorso era stata Asola a raggiungere la Calabria. Partiti venerdì, giunti sabato, avrebbero dovuto prendere servizio domenica ed invece, causa incendi, sono stati subito messi all’opera. “Sono partiti due mezzi – ci racconta Giampietro Cappadocia, presidente della Protezione Civile Naviglio – venerdì sera alle 22.30. Uno era il nostro, con Andrea Novello e Aldo Bernardelli, uno arrivava da Milano, due volontari della SEI, Servizi Emergenza Integrati”. Canneto, come Asola, fa parte della rete SNE (Supporto Nazionale Emergenze). “Fa parte della nostra azione – aggiunge Cappadocia – è arrivata la richiesta del dipartimento Calabria e la rete SNE si è subito attivata. Facciamo prevenzione, ma non solo, i mezzi partiti sono attrezzati per affrontare anche gli incendi. Il primo turno, sabato scorso, appena arrivato è dovuto intervenire subito, nell’immediato, per due focolai in corso”. Il mezzo di Canneto sarà in Calabria per una settimana e poi verrà sostituito da un altro mezzo della Protezione Civile, di qualche altro gruppo lombardo. Una solidarietà ed un mettersi a disposizione che fa onore a tutti loro. E inorgoglisce anche noi.

Nazzareno Condina

