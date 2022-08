Proviene dalla Rugby Lazio il nuovo acquisto del Rugby Viadana 1970. Si tratta di Leopoldo Herrera Rezzonico, classe 1998, con un passato tra Pumitas e Argentina XV.

Il Rugby Viadana 1970 rinforza la linea dei trequarti con l’utility back argentino Leopoldo Herrera Rezzonico, classe 1998, arrivato in Italia nel gennaio di quest’anno per disputare la parte finale del campionato con la maglia della Lazio Rugby.

Un curriculum importante quello di Herrera che si presenta allo Zaffanella come uno dei giocatori più promettenti per la prossima stagione. Velocità, esplosività e imprevedibilità le caratteristiche che lo descrivono al meglio, caratteristiche che lo hanno sempre accompagnato nel suo percorso di crescita e che gli hanno permesso di conquistare nel 2018 un pass per i mondiali U20 in Francia e le diverse convocazioni con l’Argentina XV. Nella sua breve permanenza nella Rugby Lazio è riuscito a mettere a segno ben 5 mete in 6 partite giocate, di cui ben 2 marcature a discapito proprio del Rugby Viadana nella gara interna allo Stadio Zaffanella.

“Apo Herrera è un giocatore completo – afferma il GM Ulises Gamboa – per questo può ricoprire i ruoli di ala, centro ed anche estremo. Velocità, determinazione, evasione ed una grande difesa nel gioco aereo, queste le caratteristiche che lo identificano. Un giocatore che già l’anno scorso German voleva portare a Viadana e quest’anno Bernardo è riuscito in questa impresa”.

“Ho altre aspettative sulla nostra crescita sportiva ma soprattutto umana – afferma il neo arrivato Herrera – dopo quasi un mese di allenamento con la nuova squadra posso già intravedere lo spirito che ci caratterizzerà sia dentro che fuori dal campo, siamo uniti. Allo stesso tempo, sento che questa stagione del TOP10 si preannuncia ricca di sfide che voglio affrontare e so che con questa squadra potrò farlo.”

