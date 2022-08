Nel corso della seduta dello scorso 10 agosto la giunta comunale guidata dal sindaco Nicola Cavatorta ha approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori di manutenzione straordinaria per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto e per il rifacimento della copertura del Palazzo del Pidocchio e del colombario dei loculi del lato est del cimitero comunale del capoluogo, interamente finanziati da Regione Lombardia.

L’anno scorso il Comune di Viadana, tramite l’ufficio tecnico, aveva partecipato al “Bando per l’assegnazione di contributi agli enti locali per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici e la loro sostituzione”. Nell’agosto del 2021 da Milano era arrivata la conferma che i due progetti viadanesi erano stati finanziati per l’intero contributo richiesto, che copre il 100% delle spese ammissibili di progetto. Nella fattispecie, per i lavori al Palazzo del Pidocchio (angolo via Mazzini-vicolo Bedulli) è previsto un importo pari a 100mila euro, mentre per il cantiere da aprire presso il cimitero di Viadana la spesa sarà pari a 97.439,69 euro, per un totale di quasi 200mila euro di finanziamento.

Per quanto riguarda l’ala est del cimitero di Viadana, una volta effettuata la rimozione delle lastre e dei listelli in amianto, si potrà procedere al rifacimento della copertura con sistemazione delle lattonerie e delle parti mancanti. Si procederà inoltre alla ricostituzione di una parte di canaline oggetto di furto.

Per quel che concerne il Palazzo del Pidocchio, invece, l’intervento consisterà nell’intero rifacimento della copertura dell’edificio tramite la rimozione dei coppi, del sottocoppo e del sottostante poliuretano espanso. Una volta effettuata la rimozione e la pulizia del solaio di copertura da frammenti e fibre si potrà procedere con la posa di una prima barriera al vapore di una doppia orditura di listelli per la posa dell’isolante e del sottocoppo. Sulla seconda orditura di listelli saranno fissate le lastre in fibrocemento di colore rosso e i coppi. Tale disposizione garantirà l’aerazione della copertura. Si provvederà inoltre a risolvere il problema delle infiltrazioni piovane.

I lavori inizieranno già nei prossimi giorni e si prevede che siano terminati entro il prossimo 31 ottobre.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata