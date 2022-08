L’allocazione delle risorse del PNRR procede spedito. In particolare per le missioni relative alla scuola sono stati dedicati fondi per laboratori, digitalizzazione e innovazione didattica. Pur andando verso l’espressione dei cittadini attraverso il voto del 25 settembre, le scadenze del PNNR sono rispettate e anche numerose scuole cremonesi hanno ricevuto cospicui finanziamenti, come spiega Simona Sommi, Responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega per la Lombardia.

Le risorse, che arriveranno sul territorio Oglio Po sono pari a oltre 2.5 milioni di euro. Per l’azione 1 si parla di 2.1 milioni di euro, che serviranno, per scuole superiori e istituti comprensivi, a cambiare arredi e rinnovare le attrezzature digitali. Quasi mezzo milione, invece, giungono dall’azione 2 e andranno alle scuole superiori per realizzare laboratori innovativi. Un programma di innovazione didattica per avere lezioni più interattive e studentesse e studenti più coinvolti.

È il “Piano Scuola 4.0”, uno stanziamento a livello nazionale di 2,1 miliardi di euro per trasformare 100.000 classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e creare laboratori per le professioni digitali del futuro negli istituti scolastici del secondo ciclo. Spazi di apprendimento flessibili e tecnologici per favorire la collaborazione e l’inclusione. In tutte le scuole italiane e in linea con le esigenze di crescita di bambini e ragazzi.

Da oggi, dunque, sul sito del PNRR Istruzione sono pubblicate le risorse disponibili per ciascuna scuola che sono state assegnate attraverso un piano di riparto nazionale dei fondi. Di seguito ecco i fondi per le scuole del comprensorio Oglio Po:

AZIONE 1

115.500 euro alla Diotti di Casalmaggiore

160.210 euro dal Dedalo 2000 di Gussola

130.403 euro al Sacchi di Piadena Drizzona

111.774 euro alla Marconi di Casalmaggiore

167.661 euro al Romani di Casalmaggiore

212.371 euro all’Istituto Comprensivo di Asola

108.048 euro all’Istituto Comprensivo di Canneto sull’Oglio

104.322 euro all’Istituto Comprensivo di Bozzolo

134.129 euro all’Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana

115.500 euro all’Istituto Comprensivo Parazzi di Viadana

111.774 euro all’Istituto Comprensivo Vanoni di Viadana

171.387 euro all’Istituto Comprensivo Marcaria-Sabbioneta

234.726 euro al Sanfelice di Viadana

231.000 euro al Falcone di Asola

TOTALE AZIONE 1: 2.108.805 euro

AZIONE 2

164.644 euro al Romani di Casalmaggiore

164.644 euro al Sanfelice di Viadana

164.644 euro al Falcone di Asola

TOTALE AZIONE 2: 493.932 euro

QUI IL RIPARTO FONDI NAZIONALE – AZIONE 1

QUI IL RIPARTO FONDI NAZIONALE – AZIONE 2

redazione@oglioponews.it



© Riproduzione riservata