La Provincia di Cremona procede con i lavori di manutenzione straordinaria, riferiti essenzialmente alla fresatura del conglomerato ammalorato ed al successivo rinforzo e rifacimento delle pavimentazioni di diversi tratti stradali della rete di propria competenza.

A questi si aggiungono altri interventi di sostituzione delle barriere di sicurezza e di rinforzo delle scarpate in vari tronchi stradali. A tal fine, per le nuove opere, verranno emesse specifiche ordinanze per regolare i flussi di traffico interessati.

Nonostante il rallentamento causato dall’aumento dei costi dei materiali e dei carburanti, la Provincia ha rimodulato la programmazione effettuata per il 2022, togliendo alcuni tratti di riasfaltatura a compensazione dei nuovi prezzi imposti per legge e convenuti con l’ATI aggiudicataria.

Concentrandosi sul Casalasco e sulla zona Cremonese di “confine”, a breve si darà avvio a nuovi cantieri: è stato consegnato un intervento di bitumatura che interessa tratti vari della SP33 nei comuni di Gabbioneta, Pescarolo e Pieve S. Giacomo, la sP85 “Bassa di Casalmaggiore” a Stagno Lombardo, la Giuseppina per tratti tra Sospiro e Cella Dati, la SP8 a Torricella del Pizzo e la SPEXSS420 “Sabbionetana” a Casalmaggiore.

Sono inoltre previsti altri interventi a partire dal mese di settembre su altri tratti vari di strade Provinciali. Le suddette attività impegnano pesantemente gli uffici preposti in quanto la Direzione Lavori di tutti gli interventi sopra citati è svolta internamente dai tecnici coordinati dall’ing. Davide Pisana, Responsabile del Servizio Manutenzione della Provincia di Cremona, mentre il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione è affidato alla società in house Centro Padane srl.

I lavori in argomento risultano finanziati con Risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione Lombardia (Piano Marshall) intercettati dalla Provincia di Cremona, che per l’anno 2022 sommano a circa 8 milioni complessivi e daranno un notevole contributo per la messa in sicurezza della rete stradale e per il comfort di viaggio degli utenti.

