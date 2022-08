Con le elezioni anticipate e con le regole che si è dato l’attuale Parlamento solo i partiti giá rappresentati potranno accedere alle elezioni del 25 settembre. Chiunque voglia presentare un nuovo simbolo alle elezioni deve raccogliere quasi 70.000 firme di carta, autenticate e certificate su delle liste di candidate già chiuse.

Noi come rete Eumans e Associazione Coscioni abbiamo deciso di attivarci dando vita alla lista Referendum e Democrazia con Cappato per la quale raccogliamo solo firme digitali e battendoci per ottenere che la lista sia ammessa al voto dopo aver anche presentato appelli sia al Presidente della Repubblica che al Presidente del Consiglio, appelli totalmente inascoltati.

“Personalmente – spiega la casalasca Irene Ghezzi – mi sono candidata perché credo che ci sia un’urgenza di democrazia in questo paese, un paese bloccato da una classe politica richiusa su sé stessa che non guarda ai reali problemi delle persone. L’abbiamo visto quando le nostre proposte di referendum, in particolare quello sull’eutanasia, firmati da 1 milione e 200 mila persone, sono stati bloccati in quanto non si ritengono i cittadini italiani in grado di decidere sulla propria vita”.

“Sono candidata alla Camera per la circoscrizione plurinominale Lombardia 04, proprio quello di Casalmaggiore e, sempre al plurinominale nelle circoscrizioni Veneto 01 e Veneto 02. Ma i tempi stringono e abbiamo necessità che firmiate con spid sul sito listareferendumedemocrazia.it entro domenica sera”.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata