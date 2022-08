Un contributo importante quello della Protezione Civile Naviglio allo SNE. In Calabria non sono stati giorni semplici. Presidio del territorio e intervento diretto insieme ad altri gruppi, quelli Calabresi e quelli provenienti da altre Protezioni Civili e insieme a Vigli del Fuoco e forze dell’ordine. Gli angeli di Canneto sull’Oglio, Aldo Bernardelli (che del Naviglio è anche vice presidente) e Andrea Novello (rimasto operativo per 15 giorni) hanno vissuto un’esperienza importante.

La richiesta di supporto era arrivata dalla Regione Calabria già a luglio allo SNE (Servizio Nazionale Emergenza), che si è subito attivato. Da Canneto sono partiti due volontari, con un mezzo equipaggiato ed adatto proprio all’intervento in aree interessate dal fuoco.

“Era la prima volta che prendevo parte ad un’esperienza simile – ci racconta Aldo Bernardelli – e sono partito con molta emozione, ma anche preparato per poter fare la mia parte. I primi giorni abbiamo presidiato il territorio col pick up. Giravamo quotidianamente, e ci siamo avvalsi dell’aiuto di un drone. Qualche piccolo rogo, ottimamente gestito dagli uomini di Calabria Verde. Poi è capitato l’intervento su un incendio boschivo importante, che ha richiesto anche l’ausilio di un Canad Air. Quando ti trovi lì, su un terreno difficile, circondato dal fumo e con la consapevolezza dell’arrivo di un Canad Air sai che stai correndo dei rischi anche tu. Ma sei lì per intervenire e ti affidi a chi ha esperienza. Avevamo come coordinatore Antonio Montrasio, un uomo dalla grande esperienza e ci siamo affidati a lui. Ha gestito da solo tutta la situazione. Un altro intervento importante lo abbiamo fatto nei pressi di una discarica. Era un incendio di sterpaglie che ha interessato l’area rifiuti per cui sono intervenuti i vigili del fuoco”.

Un’esperienza importante: “Sì, una di quelle che ti lasciano il segno. A volte provi anche paura, ma poi ti affidi completamente a chi ha molta più esperienza di te e la paura passa. Mi sono ritrovato in un gruppo di volontari, quelli calabresi e quelli provenienti da altre realtà, coeso e capace. E’ un’esperienza formativa. Alla sera ci si ritrovava a bersi una birra e a scambiarsi le proprie esperienze. Per me è stata un’esperienza importante”.

