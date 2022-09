La COMUNITA’LAUDATO SI Oglio Po e la TAVOLA DELLA PACE Oglio Po aderiscono convintamente al documento in 6 punti, presentato da Carla Bellani di Pax Christi Cremona sul tema PACE E DISARMO (in occasione dell’assemblea costitutiva dell’Associazione Art. 3 a Cremona) come proposta operativa per le Elezioni Politiche 2022, poiché a 6 mesi dall’invasione russa dell’Ucraina, con le relative drammatiche conseguenze, appare evidente ed ineludibile l’urgente necessità di adottare una seria Agenda per la pace, perciò rivolgiamo ai candidati di tutte le liste alle elezioni del 25 settembre 2022 (anche del nostro comprensorio) un fervido appello affinché si adoperino per attuare i principi di seguito esposti, indispensabili per realizzare una pace effettiva e duratura.

Come recita l’Art 3 della Costituzione: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona…”: La guerra è, in primis, la massima calamità che annienta persone e popoli, “un flagello dell’umanità” come da preambolo della Carta Onu.

Per questo, all’art. 11 della Costituzione “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Un principio ribadito anche nello Statuto delle Nazioni Unite.

Ripudio, vuol dire rifiuto totale, negazione assoluta di qualcosa già conosciuto in precedenza e proprio per questo respinto con forza.

Il ripudio è, oggi, un’urgenza vitale per i milioni di persone massacrate dalle 169 guerre in corso (mappate da Università di Uppsala), e per le aree del pianeta devastate dalla distruzione delle armi. Ma è pure una inderogabile priorità epocale, visto che il conflitto in Ucraina partito come guerra di legittima difesa dall’invasore russo, sta provocando tragiche ricadute mondiali, insieme al rischio di un’escalation nucleare da scenari apocalittici.

È quindi quanto mai doverosa una straordinaria iniziativa politica italiana affinché l’Europa persegua un costante sforzo diplomatico per il cessate il fuoco e la pace in Ucraina.

Altresì, occorre ricostruire il ruolo dell’Onu nel prevenire e risolvere i conflitti. Parimenti, va messa in campo un’azione decisa per mettere al bando la guerra dal diritto e dalla storia, prima che sia la guerra a cancellare la storia stessa.

Questi temi non appaiono come centrali nella campagna elettorale in corso, più vicina ai vecchi discorsi di pace e di difesa armata che attenta alle sfide del presente. E tra queste sfide, ci sono le minacce alla pace che provengono dalle crisi globali che stiamo vivendo: quella ecologica, pandemica, economico-sociale, bellica. Crisi che creano insicurezza generano tensioni e conflitti, instabilità sociale e politica… una “tempesta perfetta”.

Scriveva Edgar Morin: “Più i problemi diventano planetari, più essi diventano impensati. E un’intelligenza incapace di considerare il contesto e il complesso planetario rende ciechi, incoscienti e irresponsabili” (“La testa ben fatta” edizione italiana R. Cortina, 2000).

Da qui la necessità di un pensiero politico aperto alla complessità, capace di analisi e di visione. Per poter rispondere alle crisi non in modo emergenziale, magari militarizzandole, ma con una gestione consapevole e responsabile dei processi, tale da produrre risposte politiche e programmatiche all’altezza della situazione.

O questa complessità, interconnessa con la pace, diventa il centro di questa campagna elettorale, con programmi e candidati adeguati, oppure, chiunque vinca, ne sarà travolto insieme al paese. Indichiamo, qui sotto in 6 punti, alcune priorità per la pace su cui, come società civile, siamo impegnati da anni e che riproporremo alla politica dopo le elezioni.

1.) Il ripudio della guerra, art. 11 Costituzione. – Siamo consapevoli che ciò comporta il rovesciamento di una cultura millenaria e il passaggio a un nuovo corso storico che è compito della politica assecondare e governare. Facciamo nostro l’appello ai candidati al Parlamento promosso da tante sigle del mondo civile, culturale, sociale e religioso dal titolo: PROTOCOLLO SUL RIPUDIO SOVRANO DELLA GUERRA E LA DIFESA DELL’INTEGRITA’ DELLA TERRA. (a questo link ). Crediamo che tale ripudio debba diventare un atto da discutere in Parlamento e da allegare poi al Trattato che istituisce l’Unione Europea e allo Statuto delle Nazioni Unite.

