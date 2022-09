La Lega per Salvini premier sezione Casalasco organizza sabato mattina dalla 9.30 alle 12.30 in piazza Garibaldi un banchetto alla presenza dell’on.le Silvana Comaroli, candidata alla Camera per il collegio uninominale 3 nella circoscrizione che coincide con la Provincia di Cremona, in rappresentanza della coalizione di centrodestra e capolista per la Lega al proporzionale per il Collegio Lombardia 4, che ascolterà le proposte dei cittadini e darà delucidazioni sul programma della Lega. I militanti saranno a disposizione per il tesseramento 2022 al partito.

