La Discesa del Po è passata ma non si fermano gli eventi nel segno del Grande Fiume, onorando altresì la memoria di Umberto Chiarini. Dopo la serata a Mezzani, che ha fatto il pienone, per la “prima” del cortometraggio “Col…Po di genio”, realizzato dall’ex sindaco e oggi cineasta Romeo Azzali, ecco che a Dosolo protagonista sarà ancora una volta il cinema.

Il mix è quello scelto dai Genitori Instabili, che già organizzano il Festival ColtivaCorti Diretti, e che hanno scelto come fil rouge il tema ambientale. Tra i documentari e i corti proposti, ve ne sarà anche uno che tocca da vicino Cremona, ossia il documentario “L’argentea città delle torri metalliche” sull’affaire Tamoil realizzato dal nostro Simone Bacchetta.

Dosolo significa Cinema Gulliver, che sarà appunto la sede delle varie proiezioni. In totale saranno sette i lavori proposti. Oltre a quello su Tamoil, ci sarà anche il corto “Mama”, con studenti italiani e stranieri girato da una scuola superiore di Casoli, in Abruzzo; “Plastica da sgranocchiare”, realizzato dalla scuola elementare Marconi; e in aggiunte quattro pellicole straniere: “Happy marriage” dall’Iran, “Lost Kings” dagli Stati Uniti, “Roy” dal Regno Unito e “Su rider” dalla Spagna.

“Una rassegna di cortometraggi – come recita la sinossi – che affronta i temi messi in luce dal piano di attività MAB Unesco Po Grande, con uno sguardo nelle pieghe delle relazioni umane, dell’ambiente intorno: il valore alle piccole cose come leve di cambiamento. Pillole di riflessioni per immagini e parole capaci, nella leggerezza dei corti, di creare attenzione su sfide locali e globali”.

Saranno ovviamente presenti autori per commenti e dialogo col pubblico, mentre dopo l’evento di Dosolo la rassegna collegata alla Discesa del Po si chiuderà nel weekend del 17-18 settembre con “Padus Mirabilis”, organizzato a Sacca di Colorno.

G.G.

