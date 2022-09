La visita del neo presidente del Comitato d’indirizzo Pietro Foroni nella sede centrale dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po a Parma ha avuto l’obiettivo chiaro di tracciare, davanti ai dirigenti responsabili di tutte le diverse aree territoriali, le linee guida operative per il nuovo mandato amministrativo dell’ente che da luglio vede come direttore Meuccio Berselli. Le parole d‘ordine, per una rinnovata AIPo 2.0, che svolgono al contempo una chiara e precisa funzione programmatica a sostegno della sicurezza idraulica nell’esteso comprensorio delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto sono: prevenzione ed investimenti per mitigare gli effetti del mutamento del clima in atto.

Secondo le previsioni metereologiche più aggiornate – a fronte di un caldo epocale che ha registrato le temperature più alte di sempre nei mesi di Giugno e di Luglio (dati CNR) – l’inizio della stagione autunnale potrebbe portare con sé l’alto rischio di eventi estremi. La prima parte dell’anno ha visto infatti il verificarsi di un drastico deficit di precipitazioni che ha superato il 50% (toccando in alcune aree anche il 70%) e le temperature, sopra la media del periodo fino a 4-5°, hanno creato le condizioni termo energetiche potenziali per lo sviluppo nel prossimo periodo autunnale di fronti di instabilità diffusa caratterizzati da possibili piene o eventi alluvionali.

“Il clima è in rapido cambiamento e la corsa a rendere un territorio così densamente popolato come il Nord del paese più sicuro dal punto di vista idraulico rappresenta un valore irrinunciabile che ha l’assoluta priorità progettuale – ha commentato il presidente del Comitato di Indirizzo Pietro Foroni – . Attività economiche e civili sono legate a doppio filo al territorio ed è per questo che abbiamo voluto presentare le azioni più concrete che AIPo sta realizzando e realizzerà di concerto coi territori regionali ed in tempi adeguati alle necessità”.

Le azioni ed infrastrutture strategiche, che rappresentano vere e proprie priorità e che disegnano la mappa cronologica e operativa di AIPo, sono dettagliate dal neo direttore Meuccio Berselli che, dopo aver annunciato la necessità di una accelerazione nell’ultimazione delle infrastrutture in corso, indica le priorità per una manutenzione capillare e costante diventata indispensabile per prevenire ed arginare i rischi idrogeologici: “L’impegno a mettere a terra una manutenzione utile per un importo ingente come 100 milioni di euro, secondo le priorità di progetto stabilite con le Regioni del comprensorio, impone un immediato e massimo sforzo dell’Agenzia per contribuire a rendere il nostro territorio più sicuro. Sappiamo che il verificarsi di fenomeni così improvvisi e violenti a causa del cambiamento del clima non consente il ‘rischio zero’ ma è proprio per questo che bisogna agire quanto prima e su tutti i fronti di prevenzione”.

In chiusura dell’incontro operativo il presidente Pietro Foroni – in rappresentanza del Comitato di Indirizzo che comprende l’Assessore Irene Priolo dell’Emilia-Romagna, l’Assessore Marco Gabusi del Piemonte e l’Assessore Gianpaolo Bottacin del Veneto – evidenzia come “AIPo assuma, per funzioni tecniche, un ruolo strategico per tutto il paese visto che si occupa della sicurezza di una delle aree trainanti per l’economia italiana ed è per queste ragioni che ruolo e azioni dovranno essere condivise e sostenute dal prossimo Governo qualunque esso sia nella prossima legislatura”.

