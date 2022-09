Il Colonnello dei Carabinieri Antonino Minutoli, ieri 28 settembre 2022, ha lasciato il Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova dopo tre anni nella provincia.

È stato trasferito a Udine, dove svolgerà l’incarico di Capo Ufficio Personale presso il Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia.

Un periodo quello trascorso da Minutoli a Mantova non facile, attraversato da non poche difficoltà, si pensi al lockdown per il Covid, ma anche intenso sotto il profilo operativo, costellato da importanti successi di polizia giudiziaria, riscossi dalle quattro compagnie e dal Nucleo Investigativo su tutto il territorio provinciale, affiancato quotidianamente da una profonda vicinanza alla popolazione con servizi di assistenza e di supporto, soprattutto nel periodo delle restrizioni Covid, ma soprattutto con la massima attenzione agli anziani e alle fasce deboli.

Tre anni di gestione della sicurezza del territorio impostati ad un agire sereno e professionale, fatti di tanta prevenzione e di mirata repressione dei reati, con risposte sempre puntuali e precise alle richieste dei cittadini e delle amministrazioni locali.

Periodo di intense e proficue relazioni e di rapporti istituzionali, che hanno visto il colonnello Minutoli incontrarsi e confrontarsi con le massime autorità cittadine e rappresentanti di quelle nazionali in visita.

Nel saluto rivolto ai Mantovani e al personale il comandante provinciale ha detto:

“Lascio dopo tre anni il Comando Provinciale di Mantova, con la consapevolezza e la tristezza di allontanarmi da un territorio meraviglioso e da persone oneste, laboriose e accoglienti, sempre pronte a collaborare per il bene comune, tutti in prima linea nel supportare l’Arma dei Carabinieri, in ogni circostanza. Ho trascorso un periodo intenso, che mi ha dato molto sotto il profilo personale e professionale, per cui nel salutare tutti, ringrazio per quanto avete fatto e del supporto e della collaborazione che mi avete fornito: Lascio un territorio meraviglioso fatto di gente onesta. Al collega colonnello Vincenzo Di Stefano, che mi sostituirà alla guida del Comando Provinciale, gli auguro ogni fortuna e successo in questa bellissima e accogliente provincia”.

