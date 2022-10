Francesco Guccini torna a cantare: a dieci anni di distanza dall’ultimo album in studio, l’artista pubblica un nuovo disco. Si intitola ‘Canzoni da intorto’ e uscirà il 18 novembre, esclusivamente in formato fisico. Il progetto è il concept album che Guccini ha sempre desiderato realizzare e che ora prende finalmente vita, regalandoci a sorpresa la sua voce e, ancora una volta, un pezzo di storia.

IL DISCO SOLO IN FORMATO FISICO – Per valorizzare questo grande ritorno, il disco è stato pensato come un prezioso gioiello da ascoltare per intero, declinato in cinque diversi formati: Cd, Cd limited edition – maxi formato, vinile, vinile special edition (edizione limitata numerata e colorata), e per uno speciale doppio vinile edizione esclusiva con tracce strumentali, incisione diretta dai mix (edizione limitata e numerata) per riscoprire l’anima analogica della musica e esaltarne ogni sfumatura.

LA FESTA DI FINE LAVORI NELLA CAMPAGNA TOSCANA CON AMICI E MUSICISTI – L’annuncio di ‘Canzoni da intorto’ è stato anticipato da un grande ritrovo a Pavana, luogo del cuore di Guccini nella campagna toscana, dove il cantautore ha accolto ieri pomeriggio amici cari, addetti ai lavori e musicisti che hanno lavorato al disco, per festeggiare l’evento tra musica e parole, come da tradizione da lui stesso istituita alla chiusura di ogni importante progetto.

