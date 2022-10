Dal prossimo 31 ottobre 2022 sarà possibile presentare le domande di contributo a valere sul nuovo bando per l’efficientamento energetico, finanziato da Regione Lombardia e gestito da Unioncamere Lombardia, che va ad integrare il precedente bando promosso dalle Camere di Commercio lombarde sullo stesso tema.

Il bando “Efficienza Energetica” è finalizzato a sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde (MPMI), comprese le ditte individuali, che esercitano attività ricettiva alberghiera, non alberghiera e le agenzie di viaggio che, a seguito dell’aumento dei costi dell’energia aggravati anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente aggravato il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica.

Obiettivo dell’iniziativa è supportare le MPMI lombarde del settore ricettivo ad effettuare interventi di rinnovamento delle proprie sedi con investimenti che abbiano la finalità del risparmio energetico. Le risorse stanziate ammontano a 2.000.000 di euro.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile. ed entro il limite massimo di 40.000 euro, a fronte di un investimento minimo di 4.000 euro. Verranno riconosciute esclusivamente le spese relative a beni e attrezzature strettamente funzionali all’efficientamento energetico sostenute dal 1° gennaio 2022 al 22 dicembre 2022, per le quali farà fede la data di emissione della fattura. L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello valutativo” a rendicontazione secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

“Oggi la crisi energetica rischia di mettere fuori mercato molte imprese del comparto turistico e ricettivo. Basti pensare ai costi di riscaldamento per i quali molti operatori lombardi sono giustamente preoccupati in vista della stagione invernale” dichiara il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Cremona e Presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio . “Le soluzioni devono consentire agli operatori economici di affrontare questi cambiamenti senza precedenti, modificando dove possibile lo stesso modo di agire aziendale. Questo bando con Regione Lombardia va esattamente in questa direzione.”

“L’impennata dei costi dell’energia impone una pronta risposta da parte delle istituzioni. Il sostegno al settore ricettivo e alle agenzie di viaggi, in tal senso, è fondamentale per aiutare professionisti e imprenditori in palese difficoltà. Regione Lombardia dimostra ancora una volta con i fatti di sostenere chi crede nel futuro e, soprattutto, decide di investire nella sostenibilità ambientale. Gli interventi per l’efficientamento energetico permetteranno di riqualificare le strutture del territorio, vero e proprio valore aggiunto per il turismo lombardo, anche in vista di eventi internazionali quali Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 e i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026″.” dichiara l’Assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Lara Magoni.

Le domande possono essere presentate dal 31 ottobre al 22 dicembre 2022 esclusivamente in modalità telematica tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it. Il testo completo del bando è pubblicato sul sito di Unioncamere Lombardia www.unioncamerelombardia.it alla sezione Bandi – contributi alle imprese/Bandi aperti. Il manuale utente è visibile sul canale youtube di Unioncamere Lombardia Per informazioni è possibile rivolgersi a: imprese@lom.camcom.it oppure innovazione@cr.camcom.it

