Lunedì 3 ottobre presso lo studio del Notaio Carlo Marchetti a Milano, è stata costituita l’associazione Lombardia Migliore.

Quattordici i fondatori – e tra questi il sindaco di Rivarolo del Re Luca Zanichelli – che, a coronamento di un percorso basato su confronto e ascolto del territorio, avendo raccolto le istanze dei Cittadini, consapevoli dell’importanza del mondo civico e del prezioso ruolo delle Istituzioni, attraverso Lombardia Migliore, vogliono coinvolgere professionalità, competenze e disponibilità per un lungimirante progetto a beneficio dei cittadini lombardi.

L’associazione pone particolare attenzione al mondo del civismo e, al fine di raccogliere le istanze dei tanti amministratori che non si riconoscono nei partiti tradizionali, individuerà strumenti e luoghi utili al confronto, con l’obiettivo di elaborare proposte di buona amministrazione e formare una nuova classe dirigente, preparata e disposta a mettersi in gioco per il bene della collettività.

Lombardia Migliore è un’Associazione indipendente in grado di offrirsi come luogo di coinvolgimento, di proposta, di elaborazione, di confronto democratico, di dibattito politico, per promuovere la partecipazione dei Cittadini alla vita politica. L’Associazione LM si riconosce nell’insieme dei grandi ideali riformisti del Novecento: la cultura cattolica della solidarietà e giustizia sociale, la cultura liberale dell’economia di mercato, della libertà individuale del buon governo, si impegna a tutelare la dignità spirituale, a garantire le aspirazioni economiche e sociali dei Cittadini, nel rispetto delle loro tradizioni e incoerenza con i valori di libertà personale e solidarietà generale; si prefigge la costante adesione ai principi democratici e alle regole delle Istituzioni rappresentative. L’Associazione LM si riconosce nella cultura occidentale e nei principi europei, ponendosi come obiettivo la pacifica convivenza di popoli, Stati, etnie e confessioni religiose.

L’Associazione LM vuole integrare i tradizionali valori di libertà, uguaglianza, legalità e giustizia con i nuovi valori del nostro tempo: pari opportunità, sviluppo sostenibile, solidarietà, sussidiarietà, responsabilità sociale, partecipazione ed europeismo. Lombardia Migliore pone particolare attenzione al mondo del civismo e, al fine di raccogliere le istanze dei tanti amministratori che non si riconoscono nei partiti tradizionali, individuerà strumenti e luoghi utili al confronto.

redazione@oglioponews.it