CUNEO GRANDA S. BERNANDO – VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: 0-3 (17-25 / 20-25 / 21-25)

Cuneo: Signorile (K) 1, Diop 14, Caruso 4, Cecconello 6, Kuznetsova 8, Drews 4, Caravello (L), Szakmary 6, Klein Lankhorst. Non entrate: Montabone, Basso, Magazza (L), Gay. All. Zanini-Petruzzelli

Vbc: Carlini 3, Malual 11, Melandri 5, Lohuis 10, Frantti 19, Perinelli 11, De Bortoli (L), Mangani. Non entrate: Scola, Piva, Braga E., Dimitrova (K), Sartori, Braga L. (L). All. Pistola-Tettamanti

Durata set: 25′, 29′, 28′. Tot: 82′

Spettatori: 1193

CUNEO – Nel Palazzo dello Sport di Cuneo si rivede il rosa e si rivede soprattutto una Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore pimpante e pungente come contro Milano, anzi forse più concreta. Si vede anche per la prima volta in campo Ali Frantti che chiude la gara da MVP con 19 punti siglati, top scorer del match. Un 3-0 corsaro per Casalmaggiore contro la Cuneo Granda S. Bernardo che che ripaga le casalasche delle tante sfortune pre campionato. Bella prestazione corale con ben 14 muri siglati, quattro giocatrici in doppia cifra in attacco e una ricezione positiva di squadra del 55%. Che dire ottimo carburante per la trasferta toscana di mercoledì!

Primo set. Apre le danze un ace di Perinelli, l’errore delle padrone di casa poi manda le rosa sul 2-0. Casalmaggiore spinge e costringe le avversarie all’errore, 4-0 e primo time out di gara per coach Zanini. Arriva anche il primo punto in maglia rosa per Ali Frantti, bella botta, mani out e 5-2. Cuneo inizia a macinare per rimanere attaccata al set fin da subito, Diop fa 4-6 ma Malual ristabilisce le distanze. Frantti piazza il suo colpo e fa 8-5. Kuznetsova ci prova ma si alza il muro di Casalmaggiore e fa 9-6. Lohuis in grande spolvero in questo avvio, fast e 12-8. Bel muro di Carlini che trova il 13-9. Drews porta le sue sul 10-15 così coach Pistola preferisce chiamare il time out. Bel tentativo di Perinelli che finge la botta ma chiude con un tocco morbido e fa 16-12, Malual poi allunga con un mani out, 17-12. Gran diago di Perinelli che trova la riga di campo e fa 18-14. Carlini beffa tutti e chiude uno lungo scambio con un gioco d’astuzia, 20-15 per la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Frantti usa il mani out e non perdona, 24-17, chiude poi il muro rosa 25-17. Top scorer: Diop 8, Perinelli 5

Secondo set. E’ ancora Casalmaggiore ad aprire le danze, ma Caruso pareggia subito i conti, 1-1. Melandri stacca ad un piede e fa 2-1, Diop pareggia, Frantti riporta avanti Casalmaggiore, 3-2. Monster block di Malual che pareggia i conti 5-5, l’ace di Melandri poi manda le sue in vantaggio, 6-5, Lohuis alza il muro e fa 7-5, time out Cuneo. Si torna in campo e Malual usa il suo classico pallonetto, Caravello non riesce ad arrivare, 8-5 Vbc. Casalmaggiore resta avanti e mette in condizione Cuneo di sbagliare, Diop manda out due volte consecutive e si va sul 13-9 Vbc, time out Cuneo. Le piemontesi provano a guadagnare un break siglando due punti ma Lohuis interrompe in fast, 14-11. Uno-due rosa con un bell’attacco di Frantti e un muro devastante di Melandri, 16-13. Cuneo però prova a farsi sotto, 15-16 e time out per Casalmaggiore. Si torna in campo..che botta Malual! Parallela e 17-15, Perinelli poi chiude il punto del 18-15 dopo una gran difesa di De Bortoli. Malual fa un buco nel taraflex avversario con il suo tentativo a tutto braccio, 21-15, la battuta di Frantti poi diventa ace e fa 22-15. Il 23-15 è un murone di Malual che manda Frantti in battuta per la sesta volta consecutiva. Adhu Malual, mattatrice di questo set, trova il 24-17, ma Cuneo annulla la prima palla set. Le padrone di casa spingono e si portano sul 20-24, time out Casalmaggiore. Si torna in campo e Malual chiude 25-20. Top scorer: Kuznetsova e Diop 4, Malual 7

Terzo set. Questa volta è Szakmary ad aprire le marcature, Frantti pareggia subito. Casalmaggiore spinge e si porta sul 4-2, Malual poi allunga. Quando il muro della Vbc si alza non ce n’è per nessuno, Melandri fa 7-3. Cuneo si rifa sotto ma Lohuis spegne le velleità, 9-7. Le rosa mantengono saldo il ritmo del gioco, Lohuis in fast regala il 12-8 alle sue, time out Cuneo. Si torna in campo e ci pensa Frantti in seconda battuta a siglare il 13-8. Che mani out di Frantti che piega il muro e fa 15-9. Casalmaggiore non molla le redini del gioco, il muro di Lohuis fa 20-14. Coach Pistola vuole chiudere la partita ma Casalmaggiore sbaglia troppo in questo break, 17-20 time out Casalmaggiore. L’infrazione fischiata a Cuneo manda Casalmaggiore sul 21-18. Bell’attacco di Frantti che sigla il 23-19, Cuneo però accorcia. La schiacciatrice americana in maglia rosa è carichissima, 24-20, Szakmary però annulla il primo match point, ma Frantti chiude il match! 25-21 e 3-0!

MVP: Ali Frantti

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata