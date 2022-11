“Una giornata che mi ha riempito l’anima”. Un’anima sensibile la sua. E poco importa che sia un sindaco con il gravame di un piccolo comune sulle spalle, poco importa che attualmente sia pure impegnato con il Comitato Lombardia Migliore a Milano (ne è uno dei fondatori) che senza troppi giri è il primo comitato elettorale in appoggio alla candidatura in Regione di Letizia Moratti (LM, le stesse iniziali, e non è un caso). Poco importa del tutto se poi i richiami sono quelli del cuore.

Lui, Luca Zanichelli, primo cittadino di Rivarolo del Re un pezzo di cuore lo ha seminato tra le persone ed i sorrisi di Casa Giardino, in strada Salde a Casalmaggiore. Tra tutti quei ragazzi e quelle ragazze che sono pure un poco suoi ragazzi e ragazze. Appena può è lì che va a ricongiungere quella parte di anima che porta con se e quella che ha lasciato lì, in quel piccolo pezzo di cielo che tocca terra.

Domenica era lì, a far festa. Lì, tra le parole e gli abbracci di suor Maria, l’infinita allegria di suor Nazzarena, l’estrema bellezza dei figliuoli. C’era, ed ha riso, cantato, ascoltato e parlato. Nel silenzio (e non sappiamo se facciamo bene a dirlo, ma lo diciamo) sta aiutando e supportando quella comunità nel cercare di farla crescere. Il sogno delle suore è quello di ristrutturare una parte di quella grande casa per farne un luogo di assistenza e conforto per chi è estremamente grave. Nessuno deve restare solo. Nessuno.

Le suore hanno idee e sogni, Luca, con il suo infinito ed incrollabile ottimismo, ha portato un po’ di concretezza e sta sondando strade, grazie anche alle sue conoscenze a Milano e Roma. L’unione fa la forza, anche in questo caso. Anche in paradiso.

“Una giornata che mi ha riempito l’anima”. Non servono altre parole. Perché Casa Giardino l’anima la riempie davvero. Perché tanti poi, cittadini casalaschi, quella struttura dispersa nei campi non la conoscono neppure o non ci hanno mai messo piede. Luca ne ha fatto una seconda casa, una dimora a cui tornare ogni volta, ed ogni volta uscirne con un po’ di forza in più. L’antro in cui i giganti cercano quiete e trovano energia, per ripartire ogni giorno. Capiamo della sua anima piena. Capiamo perché se esiste un luogo capace di questo miracolo – tutto terreno, il divino lo lasciamo a chi ci crede – quello è proprio Casa Giardino. Fuori da ogni dubbio.

Casa Giardino é il luogo a cui approdano i marinai. La baia al sicuro da ogni tempesta. E’ la vita, dentro, al di là ed oltre la vita stessa.

N.C.

