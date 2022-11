Parafrasando una vecchia canzone degli 883 “non c’è sosta in questa città”…il ritmo è serrato nella nuova Serie A1 Femminile ed è già ora di partire per la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore in direzione Firenze. Ad attendere capitan Dimitrova e compagne c’è la Savino del Bene Scandicci, avversario più che ostico per le rosa che arrivano però a questa gara con una carica e una voglia di fare straripante. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.30 di mercoledì 02 novembre al PalaWanny di Firenze, arbitrano Antonella Verrascina e Marco Zavater, la gara sarà trasmessa in diretta streaming sul portale VolleyBall World, abbonandovi con il codice CASALMAGGIORE10 potrete usufruire del 10% di sconto.

Ricordiamo che domani, mercoledì 02 novembre, alle ore 10 saranno aperte le prevendite per la gara casalinga tra Vbc e Perugia di domenica 06 novembre che si giocherà in posticipo alle ore 19.30 in diretta Sky Sport Arena.

LE ULTIME DA CASALMAGGIORE

Sono arrivati quattro punti in quattro giorni in casa Casalmaggiore per le ragazze guidate dall’head coach Andrea Pistola, coadiuvato da coach Mauro Tettamanti e dall’assistant Michele Moroni, e soprattutto sono arrivate tante note positive sia nella fase d’attacco che in quella di muro-difesa con buonissime individualità ma anche tanta coralità…ma non c’è nemmeno il tempo di festeggiare la prima vittoria stagionale, il focus è già fissato sulla gara contro Scandicci ma con la carica che solo due belle prestazioni sanno dare. “Siamo molto contente che domenica sia arrivata la prima vittoria – dice Chiara De Bortoli – perchè questi tre punti hanno concretizzato tutto quello che di buono stiamo facendo in palestra, tutto il lavoro che stiamo continuando a fare nel migliore dei modi. Ma con questo calendario stretto dobbiamo subito focalizzarci sulla gara con Scandicci“. Le toscane daranno filo da torcere anche grazie al loro ampio roster: “Con Scandicci sarà una gara veramente tosta – conclude De Bortoli – con giocatori molto interscambiabili tra di loro, come per esempio Mingardi in posto 4 come si è visto domenica, quindi dovremo essere brave ad adattarci. Sicuramente dovremo anche provare ad imporre in nostro gioco bloccando i loro terminali offensivi mettendole in difficoltà facendo bene non solo in battuta ed in rice ma anche nella fase di muro-difesa.”

LE EX

Tra le rosa sono Carlini, Perinelli e capitan Dimitrova ad esser ex del match, mentre tra le toscane Shcherban e Guidi hanno vestito la maglia rosa oltre al tecnico Barbolini

LA GIORNATA

Si gioca in contemporanea la quarta giornata alle ore 20.30, diretta Rai per Pinerolo-Vallefoglia, diretta Sky per Perugia-Milano, su VolleyballWorld Conegliano-Chieri, Busto-Novara e Macerata-Firenze.

