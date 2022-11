Sempre meno messe di suffragio, sempre meno crisantemi… Perché i nostri defunti non sono più ricordati? Eppure quanto sono importanti, per il nostro presente e per il futuro di tutti.

“Cosa sarà di noi dopo la morte? Forse tutto è solo nel nostro smartphone?” Non sono state considerazioni leggere quelle espresse alla conviviale del Rotary Club Casalmaggiore Sabbioneta di lunedì 31 ottobre, alla Locanda del Ginnasio di Viadana. A proporle il parroco della Chiesa di San Pietro, don Antonio Censori, dopo la messa di suffragio a ricordo di tutti i soci defunti del Club: quella del sacerdote è stata una vera, salutare, lezione di teologia/filosofia che ha spaziato dal senso della santità e della vita al valore degli esempi, dalla speranza data dalla Fede alle tombe sempre meno visitate, mentre Halloween spopola, festa commerciale (“a mio parere, però, non satanica”) che in origine doveva richiamare in vita gli spiriti santi sepolti.

Non sono mancati riferimenti foscoliani: Enzo Rosa ha citato l’eredità di affetti dei Sepolcri, testo ancora attualissimo sul concetto della morte e del ricordo di chi non c’è più, e di quanto di noi resterà dopo. E don Antonio non ha perso occasione di condividere: anche i poeti più pessimisti hanno sempre lasciato aperta una porta alla speranza, al futuro, soprattutto alla convinzione che agire bene in vita migliora il nostro presente e il futuro di tutti.

E a proposito di “agire bene”, il presidente del RC CVS Vittorio Bortolotti ha condiviso la forte esperienza vissuta con il prefetto Fabrizio Bini, con Aurelio Soncini e Cristina Torricelli domenica 23 ottobre: presso le Fiere di Cremona, insieme a tanti altri Club del Distretto 2050, sono stati preparati 57mila pasti per 200 quintali di materie prime, da destinare a famiglie bisognose dello Zimbawe, all’interno del progetto Rise Against Hunger. Il Rotary è servizio: insieme si cammina, insieme si dona.

Prossimo appuntamento del Club lunedì 14 novembre: presso Villa Cantoni Marca di Sabbioneta, Giulio Gallera, già assessore di Regione Lombardia, presenterà il suo libro “Diario di una guerra non convenzionale”, che descrive l’esperienza sconvolgente della pandemia da Covid-19.

