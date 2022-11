Un aiuto da chi è stato aiutato: un gesto non scontato, nè banale e che non si verifica nemmeno spesso. A renderlo pubblico la Protezione Civile Le Aquile Oglio Po, con un comunicato stampa molto particolare, sui generis proprio perché accorato.

“I commossi e i sentiti ringraziamenti ricevuti per il pronto intervento dei nostri volontari in soccorso alle famiglie, vittime delle forti piogge lo scorso Agosto, potevano già essere gratificanti. Come lo sono stati gli attestati di stima ricevuti da parte della popolazione di San Giovanni, quelli attraverso i social e non ultimi quelli del Sindaco Dott. Pierguido Asinari a nome dell’Amministrazione Comunale.

Le famiglie che abbiamo assistito, come se fossero le nostre, hanno avuto la casa o dei locali allagati. E’ proprio per questo motivo che rendiamo pubblico, con immenso piacere, il gesto che le famiglie di Enrica Bernardi Pirini e di Sara Beretta ci hanno rivolto, riempendoci il cuore di gioia e rendendoci ancor più orgogliosi per quello che i nostri volontari hanno fatto con rapidità e professionalità quel giorno”.

“Queste famiglie hanno donato alla nostra Associazione un bidone aspira liquidi che permetterà lo svuotamento rapido e completo di locali allagati, a seguito delle ormai famose e sempre più frequenti “bombe d’acqua”. Noi tutti auspichiamo che questi disastrosi eventi atmosferici non si ripetano, ma noi ci faremo trovare pronti, a maggior ragione se ci doteremo di idonee attrezzature pronte a soccorrere tutti. Dopo un periodo difficile in cui sulla nostra Associazione si sono accanite azioni brutte, queste generose e importanti azioni rafforzano il vento positivo che spazzerà per sempre le nuvole nere, da troppo tempo su di noi”.

“Sono oramai vent’anni che resilienza e caparbietà fanno parte del DNA delle Aquile e dei suoi volontari. Inoltre possiamo rendere pubblico che la Regione Lombardia ha accolto la domanda di contributo avanzata dal Comune di San Giovanni in Croce. Si tratta di un finanziamento per l’acquisto di un nuovo automezzo fuoristrada da destinare al servizio di Protezione Civile. Un mezzo dal valore di oltre 50.000,00 € che sarà poi dato in comodato d’uso alla nostra Associazione.

E per terminare, Fondazione comunitaria ha accolto la nostra domanda di un finanziamento al 50% per l’acquisto di un pulmino adibito al trasporto persone 9 posti dotato di sollevatore idraulico. Con questo speciale mezzo, adatto anche ai disabili con carrozzine, supereremo tutte le barriere e renderemo i nostri interventi ancora più tempestivi e ampi”.

