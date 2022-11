Spesso il destino si accanisce con le anime più deboli. Ma c’è – fortunatamente c’è – chi a quel destino cerca di opporsi, con l’unica forza in grado di sovvertire – a volte – il fato: l’amore, e la speranza. Di speranza ne ha tanta Pamela Broglio. Lei si occupa di cani da una vita, con un unico grande difetto: non si tira mai indietro, non dice mai di no. Così è stato per tanti cani, arrivati da lei in stallo e poi ripartiti verso case e amori nuovi, così è per chi, arrivato per ripartire poi resta. La storia di Sandra è una storia triste, una tra le tante che viene dal sud Italia dove, a fronte di pochi splendidi volontari che lottano nell’indifferenza quasi generale, c’è tantissimo menefreghismo nei confronti degli animali, siano essi cani o gatti.

SANDRA – Sandra, una meticcia piena di vita, è arrivata dal sud, dalla Puglia. Recuperata allo stremo da una volontaria del luogo con una ferita profonda aperta piena di larve ed un dolore immenso, è stata curata in Puglia ma, ristabilitasi, rischiava di dover tornare all’aperto, per strada. Pamela Broglio ne aveva sentito la storia, e nonostante i tanti cani che già gestisce, ha voluto portarla al nord per darle una possibilità. Per Sandra però, e nonostante gli appelli, non è arrivata nessuna richiesta di adozione e allora Pamela ha fatto una scelta di cuore: adottarla lei stessa, prendersene cura. Sembrava una storia a lieto fine ma il destino, purtroppo, ci ha messo vigliaccamente del suo.

Sandra ha cominciato a manifestare una certa sofferenza, e non appoggiare una delle zampe posteriori. A provare dolore anche nell’effettuare movimenti semplici. Il verdetto dei veterinari, dopo più consulti, non è stato bello. Un tumore alle ossa, da valutare con esami più approfonditi. Dopo un attimo di sconforto, Pamela ha deciso di dare a Sandra tutto quello di cui necessita. La meticcia dovrà subire un intervento in cui le verrà rimossa la testa del femore per le analisi più approfondite. Oltre al costo dell’intervento (1.500 euro) Sandra dovra prendere tante medicine, fare visite specialistiche a Milano e – se i veterinari daranno una speranza – cercare con la chemio di arginare il problema. Spese insostenibili per Pamela, decisa ad andare avanti.

L’AIUTO – E’ stata l’amica Anna Cler, un’altra delle persone speciali che popolano la nostra provincia per quel che concerne gi animali a cercare di fare qualcosa per Pamela. Lanciando una sottoscrizione per dare aiuto a Pam e a Sandrina. Chi volesse farsi parte di questo aiuto, anche con una piccolissima offerta, lo può fare con un bonifico intestato ad Annarita Cler It75U3608105138238188738199, causale Per Sandra, oppure tramite Post a Pay 5333171138393414 Clrnrt84l64f205z, sempre specificando per Sandra. Un piccolo aiuto di tanti diventa un grande aiuto. Sandra attende quello di tutti coloro che si sentiranno di darlo. Tutti coloro che – con la forza dell’amore e della speranza – si sentono di poter lottare, o dare una mano a lottare, contro il destino. E, qualche volta, vincere…

N.C.

