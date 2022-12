Arrivano fondi per l’edilizia scolastica dal PNRR anche nel territorio Oglio Po, con lo stanziamento da 710 milioni subordinato però alla registrazione del decreto da parte degli organi di controllo.

Per quanto concerne Acquanegra sul Chiese sono stati richiesti 3 milioni 572mila euro per la ristrutturazione del plesso scolastico del capoluogo con demolizione della ex casa del custode e costruzione di una nuova saletta polivalente. A Bozzolo invece sono stati richiesti 740mila euro per la messa in sicurezza, adeguamento/miglioramento sismico ed efficientemento energetico della scuola materna di via Aporti.

In totale in Lombardia sono stati richiesti 95 milioni 981mila euro sul totale nazionale di 710 milioni di euro. Su un totale di 40 interventi in Lombardia, Acquanegra sul Chiese si è piazzata al nono posto, Bozzolo invece al 21esimo.

