Letizia Moratti, candidata alle elezioni regionali e che al momento sfida Attilio Fontana e Pierfrancesco Majorino, sarà a Rivarolo del Re l’antivigilia di Natale. Un modo per confermare la grande amicizia col sindaco Luca Zanichelli, che non a caso è capolista della lista “Letizia Moratti Presidente” per Cremona, senza dimenticare le origini rivarolesi proprio della famiglia Moratti.

Questo il programma: dalle ore 10 alle ore 11 al Teatro Comunale di via Gardani scambio di auguri. Dalle 11. 30 alle 12.30 invece visita alla struttura Fondazione Aragona” di San Giovanni in Croce. Dalle 12.45 alle 13.45 in Comune a Rivarolo del Re ed Uniti si terrà il collegamento con Tele Lombardia. Dalle 13.45 alle 14.45 spazio per il pranzo, poi ricco programma nel pomeriggio con visita alle aziende Acquafert, Luccini – La Cicogna e Dialma Brown, tutte e Cicognolo, e infine dalle 16.30 alle 17 il saluto nel comune di Cicognolo coi sindaci del territorio cremonese. Dalle 17 alle 17.30 il saluto coi soci dell’associazione Fadigati.

