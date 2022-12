In un PalaRadi gremito e caldo, la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore chiude la pratica Bergamo con un secco 3-0 guidando il gioco nelle prime due frazioni e lottando punto a punto nella terza ed ultima. Regalo di compleanno per capitan Emiliya Dimitrova che viene premiata con il premio di MVP della gara chiusa con 25 punti. Tre muri a testa per Dimitrova, Lohuis e Franti, due gli aces per Lauren Carlini. Oltre alla gara sontuosa di Dimitrova, da sottolineare la gara di De Bortoli che chiude con un 73% di ricezione perfetta e un numero spropositato di difese efficaci. Il fattore PalaRadi gremito ha portato la carica giusta e il sesto posto.

Primo set. Ci pensa capitan Dimitrova ad aprire le danze con una bella diagonale, l’errore di Lanier poi manda le rosa sul 2-0, Stufi trova il primo punto per le ospiti. Lohuis va a prendere la palla altissima e mette a terra il 4-3. Fast di Melandri che sbatte contro il muro ospite e finisce fuori, 5-4 Vbc, ancora Melandri poi è attenta sotto rete e fa 6-4. Arriva anche l’ace di Carlini, il tredicesimo del suo campionato, e si va sul 7-4, il murone di Melandri su Partenio allunga nuovamente. Gran palla di Dimitrova che la mette tra le mani del muro e trova il 9-5. Schiaffo di Lohuis in primo tempo e 11-8 Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Efficace la pipe di Dimitrova che in leggero diagonale fa 12-10, L0rrayna poi ci prova ma c’è il monster block di Frantti, 13-10. Bergamo c’è e si porta in vantaggio 14-13, arriva il primo time out di coach Pistola. Si torna in campo ed è il passante di capitan Dimitrova a finire a referto, 14-14. Casalmaggiore si riporta in vantaggio e prova a spingere, mani out di Frantti, 17-15 time out Bergamo. Si torna in campo ed è ancora il capitano a siglare il punto, 18-15. Ci pensa Frantti con la sua diagonale a siglare il 20-17. Ottimo il mani out di Perinelli che non perdona, 21-18. A tutto braccio Dimitrova trova il mani out del 22-20. La palla out di Perinelli rimette tutto in parità, 22-22, così la panchina rosa chiama time out. Al ritorno in campo Perinelli finalizza un tentativo molto combattuto…ma che De Bortoli in difesa!!!! Tre interventi strepitosi del libero veneto che permettono a Perinelli di mettere a terra il punto del 23-22, capitan Dimitrova a tutto braccio poi trova il set point 24-22. Il muro di Carlini chiude 25-22. Top scorer: Dimitrova 10, Lanier 6

Secondo set. Il tentativo di Frantti è out e regala il primo punto del set a Bergamo, ma Lohuis in primo tempo pareggia subito i conti 1-1, ci pensa poi Dimitrova a portare in vantaggio le sue 2-1. May ci prova ma il muro di Lohuis ferma tutto, 3-2. A segno la fast di Lohuis che fa 4-3. Gran botta del capitano che passa tra le mani del muro ospite e fa 5-4, l’errore di Lorrayna poi regala il 6-4 alle rosa. Monster block di capitan Dimitrova che fa 7-4 e coach Micoli chiama time out. Le giocatrici tornano in campo e ci pensa Frantti a trovare il tocco del muro ospite, 8-4. Ancora efficace il touch out di Frantti, 9-6. Dimitrova porta le sue in doppia cifra, parallela toccata dal muro e 10-8 e poi con un tocco morbido allunga 11-8. Lohuis mette il suo pallone tra muro e rete e si va sul 12-8. Il capitano rosa, protagonista sinora della gara, trova il 13-8 e costringe Bergamo al time out, al rientro è il muro di Lohuis a farla da padrone, 14-8. Frosini ci prova ma il muro di Perinelli è granitico, 15-9. Frantti alza la saracinesca su Frosini e non si passa, 18-12. La fast di Melandri carambola tra le braccia del muro e cade nel campo orobico, 19-13. E’ ancora Frantti con un muro a mettere a terra il pallone e stavolta si va sul 20-14. E’ out il tentativo delle rosa, Bergamo si porta sul 16-20 e coach Pistola chiama time out. Sono le orobiche a siglare il punto al ritorno in campo, ma Melandri ristabilisce subito le distanze, 21-17, Lohuis poi allunga. Touch out del Capitano e Casalmaggiore si porta sul 23-18 e il suo pallonetto trova il set point 24-18. Ci pensa Carlini di seconda a chiudere il set 25-19. Top scorer: Dimitrova 9, Stufi e May 3

Terzo set. E’ l’ennesimo punto di Dimitrova ad aprire il terzo set, la palla out delle orobiche poi regala il 2-0 alla Vbc, che si trasforma in 3-0 grazie alla difesa difettosa delle ospiti sulla battuta del Capitano rosa, 3-0 Vbc e time out Bergamo. Si torna in campo ed è Perinelli a siglare il 4-0 dopo un grande salvataggio di De Bortoli, Gennari trova il primo punto per le ospiti. Bomba di Dimitrova e la difesa è impietrita, 5-2. Efficace e astuto il tocco di seconda di Carlini che mette il pallone al centro del campo ospite e fa 6-3. Alzata all’indietro in tuffo di De Bortoli che imbecca Frantti e fa 8-4. Bel pallonetto dell’americana numero 5 che beffa la difesa orobica e fa 9-5. Perinelli abbatte letteralmente Lorrayna, che rimane a terra alcuni secondi, e trova il 10-7. Le ospiti spingono e si rifanno sotto, 9-10 time out Casalmaggiore. Bergamo pareggia con un ace ma Dimitrova riporta le sue avanti, 11-10, Lohuis poi piazza il suo murone su Lanier e si va sul 12-10. Si lotta punto a punto sulla linea del sostanziale equilibrio, la parallela di Dimitrova è ficcante, 17 pari. Sul 18-17 Bergamo, entra Piva per Perinelli. Monster block di Dimitrova che ferma le ospiti e trova il 19-19. Ottimo passante di Piva, 20 pari, Frantti riporta avanti le sue, 21-20, time out per coach Micoli. Che bomba di Frantti…vertice lungo e 22-21. Altro grande attacco del capitano rosa che trova il 23-22, l’ace di Carlini poi è set point 24-22, la battuta seguente dell’americana però è out. 23-24 time out Casalmaggiore. La battuta di Frosini poi finisce a rete, 25-23 e 3-0 per le rosa.

MVP: Emiliya Dimitrova

Emiliya Dimitrova, capitano Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore: “Sono contenta perchè abbiamo giocato bene, siamo state brave soprattutto nel terzo set a chiudere a vantaggio nostro. La partita con Pinerolo è stata per noi una lezione e abbiamo dimostrato di averla imparata. Brave noi davvero, un bel regalo di compleanno”.

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE – VOLLEY BERGAMO 1991: 3-0 (25-22 / 25-19 / 25-23)

Vbc: Carlini 4, Dimitrova (K) 25, Melandri 5, Lohuis 11, Frantti 11, Perinelli 5, De Bortoli (L), Mangani, Piva 1. Non entrate: Scola, Pasetti (L), Malual, Braga, Sartori. All. Pistola-Tettamanti

Bergamo: Gennari 6, Lorrayna 7, Stufi (K) 10, Butigan 5, Lanier 11, Partenio, Cecchetto (L), May 6, Turlà, Frosini, Cicola. Non entrate: Bovo, Cagnin (L). All. Micoli-Zanelli

