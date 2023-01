Mezzi obsoleti, disservizi ai pendolari, scarsa sostenibilità ambientale, un servizio pubblico non all’altezza dei tempi moderni. È la situazione che si registra sul tratto della linea ferroviaria Brescia-Parma, che attraversa i due Comuni mantovani di Asola e Canneto.

Marco Carra, candidato consigliere Pd alla regione Lombardia, evidenzia lo stato della mobilità su rotaia nella nostra provincia, di cui si è occupato anche in qualità di responsabile infrastrutture del PD regionale, ma che la regione Lombardia, in oltre vent,’anni di governo, non ha mai saputo migliorare.

“Questa linea – spiega Carra – va modernizzata e migliorata rispetto alle esigenze dei nostri tempi, e anche resa ambientalmente sostenibile, un fattore non certo secondario. Il parco mezzi, costituito da vecchie littorine, è molto datato e di conseguenza risulta più inquinante rispetto ai mezzi tecnologicamente avanzati con cui andrebbe completamente sostituito, così come va completata assolutamente l’elettrificazione su tutta la linea. Solo il tratto Brescia-Ghedi, infatti, è stato interessato dalle opere di elettrificazione, pertanto resta da completare la parte che si sviluppa da Ghedi fino a Parma, e che attraversa i due Comuni della Provincia di Mantova, Asola e Canneto. Anche in questo caso, conclude Carra, la regione ha dimostrato di non essere all’altezza delle esigenze dei cittadini che pagano le tasse, che acquistano biglietti per viaggiare in treno e non vengono corrisposti da un servizio adeguato. Il servizio pubblico di una mobilità su rotaia dev’essere moderno, efficiente, sostenibile, autenticamente alternativo alla mobilità su gomma“.

