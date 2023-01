Il candidato alle elezioni regionali per il Partito Democratico Giovanni Buvoli si è confrontato, lunedì sera allo Spazio Studio Sant’Orsola, con alcuni rappresentanti e professionisti del settore della cultura e dello spettacolo nella provincia di Mantova. “Cultura in Lombardia, Mantova al centro”, il titolo dell’iniziativa che ha visto gli interventi, tra gli altri, di Giovanni Pasetti, Roberto Pedrazzoli, Marina Visentini di Teatro Magro, Matteo Rebecchi del Consorzio Pantacon, la consigliera regionale uscente Paola Cortese e Federica Restani, presidente della Fondazione Artiooli.

“Condivido la richiesta delle imprese della cultura e dello spettacolo per un confronto più solido con l’ente regionale, che ha ampiamente trascurato questo settore negli anni. – commenta Buvoli – La Lombardia è la penultima Regione in Italia per investimenti in cultura, un primato negativo che non ci fa di certo onore. Per prima cosa bisogna risalire la classifica e dare importanza all’industria culturale, tanto per chi ci lavora quanto per chi ne fruisce. Questo comparto è stato uno di quelli maggiormente danneggiati dalla pandemia, con risvolti occupazionali pesanti. Gli apporti del settore privato non possono compensare le carenze pubbliche. Di cultura si può vivere, se creiamo il contesto giusto con i giusti sostegni. Credo che questo sia il messaggio che dobbiamo essere in grado di far arrivare in Regione Lombardia”.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata