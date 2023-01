Fare gelati è un’arte, a patto che come in tutte le arti, si utilizzi la materia prima giusta, che non si cerchino scorciatoie, che si rinunci ad avere ad esempio il gelato quando non è stagione. L’arte, l’artigianalità è passione, scelta e creazione. E’ poesia e genio: lo era per i grandi artisti del rinascimento, lo è tutt’ora con i grandi artigiani. Perché poi, a voler ben vedere, non ci sono differenze tra ciò che resta nei secoli e ciò che vive il tempo giusto per esser gustato. Fare il gelato come si deve è un’arte.

Elisa Borroni è una giovane imprenditrice e seppur non giovanissima per età anagrafica (di anni ne ha 45) ha iniziato la sua attività (la gelateria Scioglilingia a Roncadello di Casalmaggiore) solo due anni fa. “Lavoravo in una gelateria come commessa e seguivo tutte le preparazioni – ci spiega – e intanto pensavo a come avrei fatto io il mio gelato. Poi due anni fa ho deciso di partire. Ho cominciato dalla scelta delle materie prime, fondamentali”.

Tutto il possibile a km0, direttamente dai contadini. E poi prodotti di primissia scelta. Latte delle vacche rosse Reggiane, uova a guscio bianco, zucchero da barbabietola, pasta di nocciole delle Langhe IGP, liquirizia purissima di Calabria, pistacchio di Bronte sono alcuni degli ingredienti base utilizzati per il gelato.

SCIOGLILINGUA, a Roncadello di Casalmaggiore, è un’azienda a conduzione familiare composta dal marito e sorella, che aiutano Elisa nelle preparazioni quotidiane e nella gestione della gelateria nel periodo estivo. “Io non uso preparati, e non ci sono rappresentanti che entrano nella mia attività se non quelli del confezionamento. I prodotti me li vado a cercare insieme a mio marito, e prendo quello che considero eccellente nel giusto periodo. La frutta è tutta frutta di stagione. E’ per questo che da me non ci sono tutti i gusti per tutto l’anno, ma solo quelli giusti nella stagione giusta”.

L’Italia offre tanti produttori d’eccellenza. Elisa se li va a cercare: “Naturalmente, e per quel che posso, scelgo produttori quasi a km0. Vado io stessa a trovarli. La materia prima mi piace lavorarla da fresca e cerco sempre di valorizzarla”.

In stagione si possono trovare anche gusti ricercati prodotti con infusi di fiori, lavanda ed erbe mediche, che rendono profumato il gelato in totale naturalezza “Certo, la lavanda la trovi solo a giugno, perché poi non profuma più, ed è così anche per le altre erbe che utilizzo. Mi piace lavorare con gli infusi, ma anche le erbe hanno una loro vita precisa, una precisa stagionalità”.

Ad Elisa piace anche sperimentare. Gelato al Gorgonzola, al Taleggio, alla Senape, al basilico, centrifugati di verdure: “Il gelato non si abbina per forza solo a prodotti dolci, mi piace studiare ed approfondire le possibilità di abbinamento”.

Qualche giorno fa, nella Gelato Arena di Sigep a Firenze, si è tenuta la premiazione dei Maestri Gelatieri CNA. Il premio, che era suddiviso in 4 categorie, premio alla Carriera, Giovane Imprenditore, Donna Imprenditrice e premio Innovazione, ha visto come vincitrice proprio lei, la sua produzione e la Gelateria Scioglilingua di Roncadello, prima nella categoria Giovane Imprenditore.

“Sono contenta del premio, è stata premiata credo la passione e la mia volontà. Giovane imprenditrice, anche se non sono più giovanissima, certo è una soddisfazione. Sono partita in periodo Covid perché ci credevo fortemente, e ci credo tutt’ora”.

La passione. Quella fortissima, di un’artigiana 45enne che crea, come un’artista i suoi quadri d’autore. Questo CNA le ha riconosciuto. Ed è quello che già le riconoscono tanti intenditori che scelgono Roncadello e non a caso. Saranno sempre di più, è solo questione di tempo. La qualità paga sempre. Elisa lo sa e la sua lezione è estasi per chiunque si avvicini ai suoi gelati.

Nazzareno Condina

