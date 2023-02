“A breve presenteremo una contestazione delle cause di incompatibilità nei confronti dell’Assessore Romano Bellini, attualmente candidato alla carica di Consigliere Regionale in Lombardia”. A dirlo è Daniele Mozzi, consigliere comunale per Viadana Democratica, per un “terremotino” che rischia di scuotere dunque anche la corsa alle prossime Regionali.

“Lo scorso 28 novembre – spiega Mozzi – Bellini rinnovava una convenzione con il Comune di Viadana nella quale, in qualità di legale rappresentante della sua azienda, egli si impegna alla manutenzione ordinaria e straordinaria di una aiuola spartitraffico in cambio della pubblicità gratuita concessa da Comune. Ciò che risulta essere abbastanza preoccupante non risiede nel valore economico della concessione, quanto nella “spensieratezza” o ignoranza (o furbizia) dell’Assessore Bellini, che dimostra di non conoscere le più basilari norme di trasparenza e i requisiti che devono osservare i titolari di cariche pubbliche. Sindaco, Assessori, Consiglieri non possono avere concessioni o appalti in favore di se stessi nei comuni in cui sono in carica. Il tema delle incompatibilità era stato già affrontato soltanto 18 mesi fa, quando il Consiglio Comunale contestò una causa di incompatibilità nei confronti del consigliere comunale Pietrangelo Gozzi; che ironia della sorte risulta attualmente candidato alla carica di Consigliere Regionale”.

“Ci chiediamo inoltre se il decreto di nomina Assessorile formulato dal Sindaco (con il quale venne nominato Bellini) fosse valido, in quanto viziato da una palese causa di incompatibilità non dichiarata all’origine. Va ricordato inoltre che sia Bellini che Gozzi hanno prodotto dichiarazioni mendaci sul verbale di insussistenza delle cause di incompatibilità sottoscritto al momento della elezione. Bellini come assessore sarà chiamato a decidere se rinunciare alla concessione per restare assessore oppure viceversa. Al momento, riteniamo comunque che l’Assessore Bellini dovrebbe almeno scusarsi per l’accaduto. In seguito alla discussione consigliare sul punto in anche in relazione alle ragioni che verranno prodotte decideremo se inviare formale segnalazione all’Anac in merito alle dichiarazioni mendaci prodotte un anno e mezzo fa dal Presidente del Consiglio Comunale Gozzi e dallo stesso Assessore Bellini”.

“Sulle dichiarazioni mendaci in tema di incompatibilità la normativa Anticorruzione individua sanzioni che in alcuni casi possono arrivare anche alla nullità dell’incarico ricevuto. Siamo in possesso dei contratti risalenti all’anno 2008 dei successivi rinnovi e dell’elenco delle società che durante il periodo Covid (2019 – 2021) hanno ottenuto un tacito rinnovo (sotto la forma del silenzio assenso). Tra queste anche la Bellini Design di Bellini Romano”.

