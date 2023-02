“La gestione di Trenord va cambiata profondamente: un servizio insostenibile e inaccettabile che costringe ogni giorno i pendolari a intraprendere dei veri e propri viaggi della speranza. Un’esperienza che per anni ho vissuto sulla mia pelle, come pendolare, e che posso testimoniare in prima persona. Per questo ho deciso, quindi, si aderire alle iniziative sul tema trasporti e al presidio “Non perdiamo questo treno”, insieme ai candidati della coalizione per Majorino Presidente. Un’occasione per ribadire a gran voce, ora più che mai, che quel centrodestra, che vorrebbe governare altri cinque anni, è lo stesso che ha chiuso gli occhi sulle inefficienze di Trenord, abbandonando i pendolari a se stessi. Un’occasione per ribadire che è arrivato il momento di voltare pagina e costruire un’altra Lombardia!”, così la candidata e capolista M5S per Mantova e provincia, Raffaella Scattolon in merito alle iniziative sul tema trasporti che si svolgeranno durante tutto l’arco della giornata.

