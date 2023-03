L’associazione Karate Bushido continua a farsi conoscere e a fare incetta di premi nelle manifestazioni di karate alla quale partecipa. Il 5 marzo parte degli atleti, 20 per la precisione, hanno partecipato al 13° trofeo Lombardia organizzato dal Comitato Provinciale Monza Brianza, a Gerenzano (MI) all’interno del palazzetto dello sport. 5 i campi di gara allestiti, con 26 arbitri CSEN diretti e coordinati dal responsabile Max Roncato. A questo importante appuntamento hanno preso parte ben 37 realtà sportive da varie Regioni del nord Italia, con la partecipazione di 755 atleti. Le capacità e la preparazione degli atleti del Bushido si è manifestata da subito. Ottimi risultati già dal mattino con i più piccoli fino al tardo pomeriggio con le categorie più alte. Bellissima manifestazione con livelli tecnici alti. Gli atleti del Karate Bushido hanno portato a casa 8 ori, 6 argenti e 6 bronzi, dando la possibilità al Bushido di classificarsi 3° sulle 37 associazioni sportive partecipanti. Grande soddisfazione anche con i ragazzi del Karate integrato, Michele, Daniel, Marco e Augusta che dopo le prove, tutti sul podio, hanno portato a casa la coppa del 3° posto Sociale. Sempre grande soddisfazione nel gruppo genitori che hanno applaudito e hanno continuato a fare il tifo dagli spalti incoraggiando e dando sicurezza a tutti i ragazzi. Grande emozione da parte dei collaboratori del M° Ventura, Andrea Allenatore, Sara e Alex che hanno seguito i ragazzi da vicino nelle varie prove. “Rinnoviamo sempre l’invito – ci dice il Maestro Alfonso Ventura – a tutta la cittadinanza di Casalmaggiore, Rivarolo del Re e comuni limitrofi di venire a provare le tre lezioni gratuite nelle nostre palestre, dove non manca professionalità e competenza. Aperti i corsi anche per amatori da 40 anni in su che volesse provare la nostra disciplina con i campioni e insegnati qualificati“.

GLI ORARI – Palestra Marconi a Casalmaggiore Via Marconi 38 – Lunedì , Giovedì 17,00 – 18,20 piccoli dai 4 ai 11 anni e dalle 18,20 alle 20,00 da 12 anni in su – Martedì 19,00 21,00 dai 11 in su. PALESTRA SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI DI RIVAROLO DEL RE – Mercoledì e Venerdi 17,00 – 18,00 dai 3 anni 11 anni.

