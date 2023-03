Gli Amici del Cuore non si dimenticano di alcuna categoria. Fanno stare bene la gente proponendo camminate salutari, emozioni in musica con intrattenimenti musicali, incontri con gli anziani senza tralasciare alcun evento per le occasioni speciali. Anima e presidente del gruppo l’instancabile Nicola Scognamiglio che per quanto quanto a fantasia, intraprendenza e tenacia non ha nulla da invidiare a nessuno. Come l’altra sera quando per l’8 marzo ha organizzato una riuscitissima Festa in onore delle donne all’interno della sala civica di Bozzolo in collaborazione con la locale Municipalità. I volontari dell’associazione si sono prodigati per preparare una cena squisita completata alla fine con le danze inerenti la Festa aderendo in questo modo al progetto che la Fiasp di Mantova ha patrocinato come attività ludico motoria a promozione degli stati di vita attivi. L’incontro inoltre ha promosso anche l’iniziativa “Comunità che Sos-tengono” che Gli Amici del Cuore hanno in atto con Regione Lombardia a favore dell’inclusione sociale di persone fragili al termine non poteva mancare il tradizionale omaggio floreale a tutte le rappresentanti del gentil sesso. E a proposito di benessere psico fisico attraverso l’attività motoria è stato rinnovato l’appuntamento per il 28 maggio prossimo con la 13esima Camminata Cuore e cervello denominata anche una corsa per la vita.

