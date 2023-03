Il pioppo è (già) il futuro. Una materia prima di pregio e la sua filiera corta italiana si raccontano a Brera Design Week 2023 con Pangua Panka, le due panchine realizzate da Panguaneta in compensato di pioppo italiano. Le installazioni danno forma al percorso di Panguaneta, un’azienda proiettata verso la Carbon Neutrality che parte dalla tradizione e investe in scelte responsabili secondo una visione sostenibile del futuro.

Le panchine saranno in Corso Garibaldi 112 angolo via Marsala e in Corso Garibaldi 99, nel cuore del distretto di Brera: un’occasione per fare una pausa e scoprire le caratteristiche del pioppo e il suo valore per l’ambiente, per costruire un futuro più sostenibile.

VIETATO NON TOCCARE I PIOPPI! “Il compensato di pioppo è valore e futuro per il territorio – afferma Miriam Tenca, AD Panguaneta. Significa economia circolare, preservare la biodiversità coltivando in modo responsabile, contribuire all’assorbimento della CO2, dare lavoro e sostenere una filiera di eccellenze locali. Le sfide sempre più grandi del nostro tempo ci impongono una maggiore responsabilità e la consapevolezza che dobbiamo necessariamente entrare in relazione con le risorse naturali e imparare a gestirle al meglio. I pioppi da centinaia di anni sono strettamente legati al nostro ecosistema fluviale e hanno la capacità di svolgere significative funzioni ecologiche: occorre fare tesoro di questa risorsa e farla crescere grazie all’innovazione tecnologica e ad una gestione sostenibile, educandoci a un modo di fare impresa che sia a servizio delle persone e dell’ambiente”.

“Dopo aver misurato oggettivamente il nostro impatto nel primo Bilancio di Sostenibilità – conclude l’AD Panguaneta Miriam Tenca – ora stiamo lavorando all’obiettivo Carbon Neutrality: le Pangua Panka raccontano questo percorso e offrono un’occasione per riscoprire le nostre radici, dove è già racchiuso un po’ del nostro domani”.

LE PANCHINE PANGUA PANKA: PLYWOOD IS FUTURE! – La materia prima nella sua naturalità e nella sua lavorazione a foglio di compensato è protagonista della struttura, con piccoli pannelli di compensato posti in verticale che definiscono le due sedute del modulo. La struttura centrale – sempre lasciata “al naturale” per valorizzare il legno – quest’anno offre un’esperienza più coinvolgente e la possibilità di conoscere I SEGRETI DEL PIOPPO: la sua gestione responsabile, lo strettissimo rapporto con l’ecosistema fluviale del nord Italia, la sua lavorazione e il valore della filiera corta.

Una preziosa occasione per il pubblico della Design Week per rafforzare la conoscenza di una straordinaria materia prima e la consapevolezza dell’importanza di fare impresa in modo responsabile e attento alla natura.

L’appuntamento con Pangua Panka è dal 17 al 23 aprile in Corso Garibaldi 112 angolo via Marsala e in Corso Garibaldi 99.

