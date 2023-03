E’ partita la stagione dell’Orienteering, che durerà fino al prossimo novembre col Trofeo Emilia Romagna, e arrivano anche i primi risultati di rilievo per il sodalizio azzurro verde dell’Atletica Interflumina. In particolare nelle giovanili spiccano già in zona medaglia Samuele Ghidini e Davide Diana negli Uomini 18anni, Davide Chira negli uomini 12 anni, Elisa Arcari nelle donne 18 anni ed Elena Anzola assieme ad Angelina Besheva nelle donne 14 anni.

E’ ancora presto per fare dei pronostici ma dopo sole tre prove questi atleti iniziano a prendere il largo. Le prime tre gare si sono disputate in Parma Città-Quartiere Montanara, Boschi di Carrega e Marzabotto poi in maggio sarà la volta di una super-gara cittadina in Centro Storico a Bologna.

Parallelamente a questo Circuito Regionale (l’Interflumina partecipa con la Fiso in Emilia Romagna), partirà ad aprile anche il circuito Nazionale: gli atleti del club saranno in trasferta ai primi di aprile in Puglia, a Vieste Città, poi in Foresta Umbra del Gargano e a seguire il 22-23 aprile in Piemonte a Vinadio (Cuneo). L’anno scorso l’Interlumina è giunta sesta nazionale nella classifica Nazionale Giovanile.

LEGGI QUI LA CLASSIFICA DOPO TRE PROVE

