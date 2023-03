L’attacco hacker messo in atto nella giornata di domenica sul territorio nazionale ha colpito anche rivendite della zona Oglio Po. Tra questi alcuni tabaccai di San Martino, Marcaria e Bozzolo. Emblematica la testimonianza di Mirko Ronca titolare insieme alla moglie della Rivendita situata in piazza a Bozzolo di fronte al monumento. Il commerciante ha dichiarato che l’altra sera stava per terminare le operazioni di chiusura del suo esercizio quando ha cominciato ad avvertire qualcosa di anomalo attorno al distributore esterno di sigarette. Contemporaneamente gli è arrivato un messaggio da parte della azienda che gestisce elettronicamente i distributori un mezza Lombardia con il consiglio di staccare dalla rete di collegamento il distributore sul cui display nel frattempo erano apparse scritte inneggianti all’anarchico Cospito. Quando il tabaccaio ha controllato il marchingegno si è accorto che la cifra richiesta per ogni operazione era solo di 10 centesimi. E diverse persone pare siano riuscitie ad approfittare dell’offerta speciale prelevando sigarette e gratta e vinci a prezzi decisamente convenienti. Quest’ultimi ovviamente inservibili per il blocco esercitato dalla direzione centrale mentre per le sigarette prelevate si fa affidamento sulle telecamere installate un piazza per scoprire gli eventuali fruitori dell’offerta speciale.

Ros pis

© Riproduzione riservata