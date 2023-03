I comuni di Gussola e Torricella del Pizzo hanno deliberato nei rispettivi consigli comunali l’avvio dell’iter riferito al progetto di fusione per incorporazione. I due consigli comunali, con grande senso di responsabilità, hanno scelto di deliberare l’avvio dell’iterdi fusione.

Questo prevede che, nei 60 giorni successivi all’inoltro della proposta a Regione Lombardia, siano organizzati vari incontri con la popolazione, necessari e doverosi per spiegare cos’è la fusione tra comuni, i motivi dell’avvio dell’iter, quali sono le esigenze delle due comunità, le prospettive e la necessità delle scelte da affrontare per garantire un futuro alle piccole realtà come le nostre.

L’intento è quello di presentare le opportunità che vi saranno grazie a questo progetto e soprattutto lo sviluppo futuro che può essere programmato con tranquillità e sicurezza economica in favore della collettività.

Il progetto di Fusione per incorporazione è stato avviato nel 2019 ma che, accantonato a causa della pandemia, è stato ripreso subito dopo l’elezione della nuova Amministrazione torricellese, aggiornandone i contenuti ed i dati in modo che fosse rappresentata la situazione attuale dei tre enti, Gussola, Torricella del Pizzo e Unione Terrae Fluminis.

La scelta di avviare l’iter in questo periodo è stata presa considerando che le elezioni nel comune di Gussola sono previste nel maggio 2024: in caso di successo del progetto, nascerebbe un nuovo comune subito funzionante dal 1° gennaio 2024, il quale avrebbe una nuova Amministrazione, composta da entrambe le realtà di Gussola e Torricella del Pizzo, nel maggio 2024.

Questo consentirà di beneficiare da subito delle opportunità che questa scelta potrà portare e, allo stesso tempo, di avere Amministratori eletti dai cittadini del nuovo comune a 6 mesi dalla nascita.

L’intento degli amministratori è quello di affrontare le nuove sfide, di rispondere sempre in modo migliore alle esigenze dei cittadini, implementare i servizi e garantire un futuro, ad oggi sempre più incerto, alle realtà come le nostre.

Tutto ciò può essere fatto solo con risorse economiche adeguate, una programmazione di lunga visione e soprattutto con stabilità amministrativa. La fusione avrà come risvolti un immediato risparmio sui funzionamenti delle spese generali, una miglior organizzazione e una semplificazione degli atti, singoli atti e non più plurimi (dei due Comuni e dell’Unione) e della redazione di un solo Bilancio Comunale; questo ovviamente si tramuterà in maggior tempo dedicato a nuovi servizi da erogare e in miglior qualità.

Gli eventuali contributi economici che giungeranno, sommati ai risparmi consentiranno di poter procedere con assunzioni nei settori ora carenti e quindi di dare maggiori risposte alla cittadinanza.L’impostazione che è stata scelta è quella di mantenere in modo chiaro le identità dei territori, grazie alla costituzione dei Municipi, ovvero organi di rappresentanza sia per la comunità di Gussola che per la comunità di Torricella del Pizzo, presenti su ciascun territorio, che garantiranno i servizi e manterranno i contatti tra la comunità e la nuova Amministrazione attraverso dei propri rappresentanti eletti.

La costituzione dei Municipi vuole essere uno strumento di rappresentanza concreto in ciascuna comunità, segno della volontà delle due attuali Amministrazioni di rendere questo progetto una vera opportunità per il territorio. Questo iter permette un vero coinvolgimento democratico della popolazione: saranno infatti i cittadini ad esprimersi, dopo aver approfondito il progetto ed aver sentito le motivazioni e le necessità che impongono una seria riflessione sul presente ma soprattutto sul futuro delle realtà di Gussola e Torricella del Pizzo. Le due Amministrazioni credono in questo percorso e per questo hanno scelto di condividere insieme alla collettività le necessità, le esigenze, lo stato di fatto attuale e soprattutto di condividere e affrontare insieme il futuro del territorio coinvolto. Da oggi inizia un percorso di democrazia e di partecipazione nelle scelte strategiche in favore dalle nostre realtà.

Il Sindaco di Gussola Stefano Belli Franzini

Il Sindaco di Torricella del Pizzo Dott.ssa Sigrid Bini

