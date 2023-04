Sabato 25 e Domenica 26 Marzo, sul lago di Piediluco (Terni), si sono svolte le prime regate nazionali, selettive per equipaggi 1x, 2x, 2-, 4-, categorie U17, U19, U23, PL e Senior. La Canottieri Eridanea ha iscritto alle regate organizzate dal Circolo Canottieri Piediluco ADS, 5 equipaggi ottenendo i seguenti risultati:

Singolo Femminile U17 con Arianna Truzzi, quarta classificata nella sua prima regata nazionale nella categoria U17;

Singolo Femminile U19 con Elisa Marca, per problemi fisici riscontrati nel corso della batteria non ha ottenuto la qualificazione alla finale; purtroppo l’infortunio le ha impedito la partecipazione alle regate della domenica con l’equipaggio misto Eridanea- Arolo;

Singolo Maschile U19 con Canevarolo Marco, non qualificatosi per la finale; Singolo Maschile U19 con Aloe Luigi, 8 posto in finale;

Doppio Maschile U19 con Aloe-Canevarolo quarto classificato, buon piazzamento in considerazione degli equipaggi misti che lo hanno preceduto.

Nel weekend precedente invece sul lago di Candia (Torino) si sono svolte le regate nazionali per le categorie Allievi e Cadetti in forza alle Società Canottieri del Nord Italia. Alle competizioni, distribuite nelle due giornate di regate, organizzate dalla ASD Canottieri Candia, hanno preso parte 12 equipaggi del Sodalizio casalese, con i seguenti risultati:

1^ giornata

Pasquali Matilde, singolo cadette – Oro;

Giarbella Andrea – Archenti Diego, doppio cadetti – Bronzo;

Guido Andrea, singolo allievi C – Oro;

Azzoni Niccolò, singolo allievi C – Oro;

Leandri Chiara, singolo allieve C – 5^ cl;

Acquaroni Anita – singolo allieve B2 – Oro;

2^ giornata

Pasquali Matilde, singolo cadette – Oro;

Giarbella Andrea, singolo cadetti – Oro;

Archenti Diego, singolo cadetti – Oro;

Guido Andrea – Azzoni Niccolò, doppio allievi C – Oro;

Leandri Chiara, singolo allieve C – Oro;

Acquaroni Anita – singolo allieve B2 – Oro;

Pasquali Matilde, 8+ regione Lombardia – Oro.

