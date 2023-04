La Circoscrizione Lions Mantova e il Dipartimento Giovani – GoUpGENERATION del Distretto Lions 108Ib2 hanno organizzato un evento complesso denominato Il Valore del Cibo che è andato oltre i confini grazie al sostegno di tre distretti, 108 Italy Ib2, Ib3, Tb e di tanti altri soggetti. Erano rappresentati: il Comune di Guastalla, la Provincia di Mantova, Confagricoltura Mantova, la Conferenza Episcopale Italiana, Slow Food Lombardia, la Strada del Riso dei tre fiumi – Pavia, la Strada del Riso e dei risotti mantovani, la Cantina Sociale di Quistello, il Servizio Recupero Alimentare Lions e i due centri di formazione professionale IAL Viadana e Scuola di Arti e Mestieri Suzzara.

Nella parte convegnistica svoltasi presso la Sala del Camino del Palazzo Ducale di Guastalla, particolarmente significativo è stato l’intervento di Don Bruno Bignami, Direttore dell’Ufficio Problemi Sociali e del Lavoro CEI, il quale ha trattato del cibo come elemento distintivo all’interno delle religioni, del significato del pane spezzato per i cristiani che indica la condivisione, della Dottrina Sociale della Chiesa che imputa a chi utilizza pratiche usurarie e mercantili che provocano la fame e la morte dei fratelli le conseguenze di tali eventi.

L’incontro è proseguito sulla Motonave Stradivari dove i partecipanti si sono imbarcati e, navigando sul Po, hanno svolto il ruolo di giurati premiando il miglior risotto e la migliore presentazione nel confronto culinario gastronomico in cui si sono cimentati gli studenti delle due scuole. Toccante il breve intervento di Suor Francesca Kalusi della parrocchia congolese di Kalehe che ha fatto notare come non sempre persone che mangiano tre volte al giorno siano in grado di percepire realmente il valore del cibo. Grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa hanno espresso Paolo Ruberti del LC Padania club capofila, nonché Enrico Maria Torresani, Christian Manfredi e Marina Malacarne del LC Viadana Oglio Po responsabile dell’organizzazione.

Si è data dimostrazione di come il lionismo riesca ad essere elemento di sussidio e collaborazione tra istituzioni pubbliche, scuola, mondo dell’impresa nell’affrontare in modo concreto le tante problematiche sociali del mostro tempo; di come, parafrasando Massimo Camillo Conti, i soci lions riescano a fare cose serie divertendosi, cioè senza prendersi troppo sul serio. A proposito, il ricavato è stato destinato parte a sostegno del service Legs For All Un arto per la Vita e parte a favore del progetto Laboratorio Sartoria Start Up di Speranza che dà lavoro a ragazze madri vittime di violenza o abusi in Bukavu – Sud Kivu Rep. Dem. Congo.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata