Un importante appuntamento andrà in scena questo fine settimana sui campi dello Stadio Zaffanella. L’ottavo Memorial Sidiki è alle porte e 250 atleti sono pronti a darsi battaglia.

Il torneo dedicato esclusivamente ai ragazzi Under 15 è giunto all’ottava edizione ed è, come noto, intitolato alla memoria del nostro Sidiki Conde, prematuramente scomparso nel 2013. Il torneo si disputerà dalle ore 9 di domenica 16 aprile ma già a partire da sabato alcuni ragazzi saranno ospiti delle strutture dello Stadio Zaffanella. Nella serata di sabato infatti, per le squadre che pernotteranno in zona è stata organizzata una grigliata in Via Learco Guerra alla quale parteciperanno anche i giovani leoni, una grande cena conviviale per stare insieme e creare la giusta atmosfera per poi sfidarsi l’indomani sul campo.

250 gli atleti che si sfideranno sui due campi dello Stadio Zaffanella, prevenienti da ben 7 regioni differenti. A rappresentare il Piemonte ben 3 squadre: Biella, Ivrea e Monferrato a rappresentare la Lombardia insieme a Viadana, l’ASR Milano e Lecco, a rappresentare l’Emilia Romagna il Rugby Carpi. Per il Veneto il Rugby Frassinelle, per la Toscana invece sarà presente Scandicci e i Lyons Amaranto di Livorno, per la Liguria il CUS Genova e per il Lazio il Villa Pamphili.

Gli incontri avranno inizio alle ore 9 e vedranno le squadre impegnate per le qualificazioni sino alle 10,30 per poi proseguire con le finali 9°-12° posto. Alle ore 10,50 circa le semifinali e alle 12,55 le finali 1°-8° posto. A seguire le premiazioni e il consueto terzo tempo per il quale ringraziamo i nostri preziosi sponsor e Arces che sarà presente con i propri volontari.

All’interno della manifestazione saranno presenti i volontari dell’Associazione benefica Amurt che raccoglieranno, per tutta la durata dell’evento, materiale sportivo, abbigliamento e giochi in disuso che destinerà poi alle popolazioni bisognose Africane.

Vi aspettiamo, dunque, numerosi! Per assistere agli incontri, per berci una birra in compagnia o più semplicemente per rendere omaggio al nostro Sidiki che troppo prematuramente ci ha lasciati. A domenica!

