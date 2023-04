Da venerdì pomeriggio è sospeso il servizio Real time di Areu, l’Agenzia regionale di emergenza urgenza che da anni forniva in tempo reale i dati essenziali degli interventi in area pubblica dei 118 lombardi. Strumento fondamentale per i giornalisti per reperire le prime notizie riguardo gli incidenti stradali, di cui venivano forniti egli estremi più importanti: ora, luogo, gravità, numero ed età delle persone coinvolte, forze dell’ordine e del soccorso intervenute. Il tutto fornito solo ai giornalisti accreditati (sulla base di nome, cognome, testata giornalistica e tesserino dell’ordine) e nel pieno rispetto della privacy visto che non venivano diffusi nomi né iniziali.

Inaspettatamente il servizio è stato sospeso senza preavviso, facendo così venir meno una fonte importante per la cronaca locale. L’Associazione Lombarda dei Giornalisti e il Gruppo Cronisti Lombardi – con il pieno sostegno dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia – ha subito raccolto e fatta propria la preoccupazione dei colleghi delle testate locali, regionali e nazionali che nelle ultime ore si sono visti oscurare il sito.

“Improvvisamente, si è ‘spento’ il primo canale d’informazione dei cronisti lombardi: l’Areu. Il portale segnala problemi tecnici e lo stallo per ‘manutenzione’. Un danno fondamentale per l’informazione locale e regionale perché da lì, ormai da 5 anni, viene veicolata la prima informazione su incidenti e emergenze”, si legge in una nota dell’associazione lombardia dei giornalisti e del gruppo cronisti lombardi, che – con pieno sostegno dell’ordine regionale – hanno chiesto un incontro immediato con la regione, che gestisce il servizio.

“Siamo preoccupati e speriamo i ‘problemi tecnici’ possano essere superati nel giro delle prossime ore. Ci auguriamo che i problemi tecnici non trovino motivazioni in altre situazioni. Per questo, per garantire l’informazione ai cittadini lombardi e il rispetto dell’articolo 21 della Costituzione, chiediamo un incontro urgente con i vertici Areu e Regione Lombardia per avere la rassicurazione sul ripristino immediato di questo canale”, hanno proseguito le due associazioni. Parlando di “un blackout che rischia di minare la libertà di informazione e restringere ulteriormente il campo di azione dei Giornalisti, già menomato pesantemente dalla Legge Cartabia”.

