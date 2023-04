Venerdi’ 21 aprile 2023 ore 21,15 presso il CINEMA COMUNALE DI DOSOLO verrà proiettato il docufilm “L’EMBLEMATICA E TRAGICA STORIA DI FRITZ HABER IL NOBEL CHE HA PORTATO LA CHIMICA IN AGRICOLTURA”.

La serata viene promossa oltre che dal Circolo Gulliver che gestisce la programmazione del Cinema di Dosolo anche dalle Condotte Slow Food di Mantova ed Oglio Po, dalla associazione Noi, Ambiente, Salute – ODV e dalla Comunità Laudato Si’ Oglio Po ed avrà una presentazione da parte della Regista del film Barbara Fava insegnante presso il Liceo Artistico Giulio Romano di Mantova, con cui è stata realizzata l’opera, del musicista Marco Remondini ideatore delle colonne sonore e dello sceneggiatore Gilberto Venturini esponente della Condotta Slow Food di Mantova e della rassegna Il Pianeta Divorato.

L’evento, rivolto in particolare alle fasce giovanili del nostro territorio, ha lo scopo di proporre una riflessione attraverso una storia avvincente realizzata in forma cine-teatrale della vita controversa di Fritz Haber scienziato che ha meritato un Premio Nobel, ma nello stesso tempo considerato criminale di guerra, dove emerge che la scienza e la tecnica non sono neutrali, ma comportano aspetti da un lato positivi per l’umanità, ma nel contempo tragicamente deleteri. Il protagonista noto scienziato tedesco ottenne il Premio Nobel agli inizi del Novecento per aver realizzato la sintesi dell’ammoniaca, primo passo per la produzione dei nitrati usati come fertilizzanti in agricoltura, ma è anche considerato il padre delle armi chimiche utilizzate in campo militare tedesco durante la prima guerra mondiale causando effetti nefasti e l’uccisione di centinaia di migliaia di persone.

Il lavoro è stato realizzato con la collaborazione del liceo artistico Giulio Romano di Mantova e quindi contiene anche l’impegno di giovani studenti del nostro territorio e si rivolge anche al mondo agricolo locale visto che le innovazioni dei fertilizzanti di Haber hanno aperto la strada alla rivoluzione verde ed alla agricoltura industriale al centro di un acceso dibattito per gli effetti controversi su clima e salubrità alimentare.

Nel film vi sarà una parte, frutto dell’attuale conoscenza scientifica, contenente l’intervista a quattro autorevoli studiosi esperti di agronomia, sociologia, demografia e filosofia contemporanei sui temi trattati facendo chiarezza sul concetto odierno di transizione ecologica a livello planetario.

In apertura verrà proiettato anche un breve video interpretato dal violoncellista Marco Remondini, autore della colonna sonora del film che darà una interpretazione sonora alla espressione tecnologica e meccanica della attività di una azienda all’avanguardia.

Al termine della rappresentazione ci sarà la possibilità di un dibattito e confronto con gli ideatori ed autori del film per approfondire gli argomenti trattati e con spunti per trovare un antidoto contro le diverse conseguenze negative a cui ci può portare la tecnologia spinta.

