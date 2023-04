Dopo l’ottimo esito di partecipanti ottenuto nella prima sperimentale edizione l’Autorità Distrettuale del Fiume Po, in collaborazione con lo staff di ricerca del Politecnico di Milano ideatore della ciclovia VENTO, con il patrocinio dei comuni coinvolti (Borgocarbonara, Borgo Mantovano, Ostiglia, Sermide e Felonica (Mn); Bergantino, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Melara (Ro) – e di AIPo e nell’ambito degli eventi della Riserva della Biosfera Unesco PoGrande, consolida e promuove la seconda iniziativa di mobilità sostenibile nei territori rivieraschi del Po: TRAsponde 2023 per tre giorni, dal 19 al 21 di Aprile, vedrà protagonisti più di 350 studenti degli istituti superiori provenienti da Mantova, Castelmassa (Ro), Piacenza, Codogno (Lo) e Salò (Bs).

I ragazzi pedaleranno lungo il Po tra Lombardia e Veneto per mostrare, grazie ad un servizio di traghettamento temporaneo tra Sermide e Castelmassa, che il progetto di unione dei territori e delle comunità di regioni diverse è assolutamente realizzabile a beneficio di una maggiore fruizione e conoscenza del più importante corridoio ecologico del nostro paese. Pedalando lungo la ciclovia VENTO, in sponda destra e lungo gli argini in sponda sinistra del Po, gli studenti vivranno in prima persona l’opportunità di provare a vivere nella natura a “ritmo” lento, “il migliore – secondo il Segretario Generale dell’Autorità Distrettuale del Fiume Po, Alessandro Bratti –, che consente di stare nel paesaggio in modo autentico, alla scoperta delle sue bellezze nascoste o attraversate troppo frettolosamente nella quotidianità del mondo moderno”.

Ma il programma di TRAsponde 2023 non vedrà soltanto protagonisti i giovani in sella alle loro biciclette: giovedì 20 Aprile, alle ore 21, presso il Centro Sociale Ricreativo Auser di Via Togliatti 3/B a Sermide e Felonica (MN) si terrà il convegno di approfondimento con gli esperti sul tema: “Traghettare verso una regione fluviale – Disegnare assieme la transizione ecologica” all’insegna delle nuove sfide ed opportunità per il Grande Fiume tra turismo, rigenerazione territoriale e stato di attuazione dei progetti per favorire le vie ciclabili; all’incontro, moderato dal professor Paolo Pileri del Politecnico di Milano, interverranno il Segretario di ADBPo Alessandro Bratti coadiuvato da Ludovica Ramella e Clara Spicer; il sindaco di Sermide Mirco Bortesi e quello di Castelnuovo Bocca d’Adda Marcello Schiavi; e il direttore vicario di AIPo (Agenzia Interregionale per Fiume Po) Gianluca Zanichelli.

