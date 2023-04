Da alcuni giorni il parco macchine della protezione civile di Asola si è potenziato ulteriormente con la dotazione di un nuovo mezzo. “Abbiamo consegnato – spiega il sindaco di Asola Giordano Busi – al Presidente della Protezione civile città di Asola Matteo Peafrini le chiavi di un potente mezzo, acquistato partecipando ad un bando indetto da Regione Lombardia e con l’aggiunta di un contributo da parte del Comune di Asola”.

“Ringrazio l’ufficio di Polizia Locale e il compianto comandante Paolo Braga che ha fattivamente operato per dotare la nostra Protezione civile di questo pick-up Ford Ranger 4×4 dotato di sospensioni idropneumatiche, attrezzato per gli interventi di emergenza. E’ importante che ci sia collaborazione tra gli enti locali e la Protezione Civile, questo ad Asola c’è sempre stato. E’ stata anche l’occasione per ringraziare e dare un riconoscimento ai volontari della Protezione civile fondamentali per la nostra comunità , in modo particolare durante il periodo di emergenza legato al Covid. Le istituzioni – locali, nazionali, internazionali – hanno nei volontari e nelle loro associazioni alleati importanti nell’affrontare i momenti difficili. Abbiamo sempre più bisogno di volontari per costruire una società migliore”.

“Il nostro ringraziamento – ha concluso Peafrini – va a Regione Lombardia e al Comune di Asola che premiano ancora una volta il costante impegno e disponibilità dei nostri Volontari sul territorio comunale e nazionale nelle emergenze , che purtroppo in questi 19 anni di attività non sono mancate”.

