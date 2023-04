Mercoledì 19 aprile presso la Sala Saviola del MuVi di Viadana si è concluso, con un saggio finale, il corso teatrale rivolto ai giovani dai 14 ai 17 anni, promosso dal comune di Viadana. Il corso, inserito all’interno del progetto “E-state E + Insieme” finanziato da Regione Lombardia, è stato condotto dal docente Andrea Avanzi, attore professionista della compagnia Ars Creazione e spettacolo di Mantova.

Il percorso si è sviluppato su dodici incontri di 2 ore a settimana, ed è partito a fine gennaio. Durante gli incontri agli allievi sono state spiegate le tecniche base della recitazione, quali l’utilizzo del corpo, della voce, l’esplorazione dei sentimenti. Attraverso giochi, improvvisazioni, esercizi individuali e di gruppo, i numerosi allievi (venti in totale) sono riusciti nella non semplice impresa di mettere in scena uno spettacolo tratto da “Esercizi di stile” di Raymond Queneau.

I tanti genitori e amici accorsi ad assistere al saggio hanno potuto constatare come il teatro sia uno strumento importante di espressione personale e un mezzo potente di aggregazione.

Gli organizzatori hanno ringraziato l’assessore alla Cultura Rossella Bacchi e l’amministrazione comunale per il prezioso contributo e il sostegno all’iniziativa.

“La serata è stata molto divertente – afferma l’assessore alla Cultura Rossella Bacchi – e ho apprezzato tantissimo l’impegno profuso dai ragazzi nel recitare al meglio le parti loro assegnate, vincendo la timidezza e la difficoltà di presentarsi di fronte al pubblico. La nostra intenzione è di potenziare questo tipo di attività, costituendo anche più gruppi nel corso dell’anno”.

