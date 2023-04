Comune di Sabbioneta e Regione Lombardia al lavoro per la stesura di un accordo di programma che possa valorizzare il Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO della Città Ideale, nel contesto territoriale di riferimento. Questo l’impegno che i due enti si sono presi, nelle persone del Sindaco Marco Pasquali e dell’Assessore Regionale Alessandro Beduschi.

Nelle scorse settimane si è aperto un dialogo fra le due istituzioni, volto a definire le migliori modalità di valorizzazione della città mantovana, con la finalità di rendere Sabbioneta vero motore di sviluppo dell’intera area dell’Oglio Po, valorizzandola come eccellenza regionale.

“Siamo soddisfatti che possa intraprendersi un percorso che ci porterà entro l’anno alla stesura di un accordo di programma con Regione Lombardia. Questo detterà le linee per lo sviluppo futuro della nostra città, sempre più riferimento per un territorio più ampio. I temi da affrontare con Regione sono molteplici: servizi ai cittadini, collegamenti, nuova attrattività. Ringrazio l’Assessore Beduschi per l’impegno che si prende oggi e che potrà realizzarsi concretamente, una volta definito con gli uffici di Regione Lombardia, nel corso dei prossimi anni” commenta così il Sindaco di Sabbioneta Marco Pasquali.

Gli fa eco l’Assessore Regionale Alessandro Beduschi: “Regione Lombardia guarda con grande interesse all’avvio di un percorso comune che abbia lo scopo di valorizzare al meglio le peculiarità che rendono Sabbioneta una realtà unica e che vogliamo rendere ancora più attrattiva e ricettiva, allo stesso tempo individuando iniziative che migliorino la qualità della vita di chi vi risiede.

