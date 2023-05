Ieri il Generale di Corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi, Comandante Interregionale dei Carabinieri “Vittorio Veneto”, che ha competenza su tutto il Nord-Est con sede a Padova, ha fatto visita al Comando Provinciale di Parma, dove è stato ricevuto dal Comandante Provinciale Colonnello Pasqualino Toscani. A Palazzo Ducale, ha incontrato gli ufficiali della sede e delle Compagnie dipendenti, i Comandanti di Stazione, il personale dei vari ruoli, i Comandanti dei Reparti Speciali presenti in città (Gruppo CC Forestale, Reparto CC Investigazioni Scientifiche, Reparto CC Tutela Agroalimentare, Nucleo CC Antisofisticazioni e Sanità ed il Nucleo CC Ispettorato del Lavoro) nonché una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri. L’alto ufficiale ha salutato i presenti, rivolgendo loro parole di apprezzamento per l’impegno e per il lavoro svolto quotidianamente, tratteggiando i valori militari, l’onestà e la generosità che contraddistinguono ogni Carabiniere, custode di una tradizione tramandata da oltre due secoli di storia e l’importanza della prossimità alla popolazione che da sempre apprezza la dedizione, l’umanità e gli alti valori morali dell’Istituzione. Nel corso della mattina, ha incontrato le massime Autorità della Provincia: Antonio Garufi, Prefetto di Parma, Pio Massa, Presidente del Tribunale, Alfonso D’Avino, Procuratore Capo della Repubblica, Italo Caso, Presidente Tar – Sez. Parma, Andrea Massari, Presidente della Provincia, Michele Guerra, Sindaco del Comune di Parma e S.E. Enrico Solmi, Vescovo della Diocesi di Parma. Al termine, accompagnato dal Comandante Provinciale, ha visitato la Stazione Carabinieri di Colorno e con i militari effettivi al Comando ha avuto modo di intrattenersi, recependo le peculiarità e le esigenze provenienti dal territorio. Successivamente ha incontrato Christian Stocchi, Sindaco di Colorno.

