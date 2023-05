L’ evento Artèfici del Mondo tratta il tema dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti, partendo da alcuni articoli della Convenzione ONU, e lo fa attraverso il linguaggio universale dell’Arte, con musica, poesia e fotografia ad essi ispirate.

Sabato 20 maggio alle ore 17.45 Artèfici del Mondo presso la Sala dello Stemma della Fondazione Sanguanini di Rivarolo.

La musica sarà eseguita dal vivo al pianoforte, alternata alla lettura delle poesie, mentre le fotografie saranno esposte e proiettate su uno schermo.

L’evento è rivolto sia ad insegnanti ed educatori perché potrebbe essere proposto agli alunni delle classi comprese tra la 5a primaria e la 2a secondaria di primo grado. Esso comprende l’ambito civico per gli articoli della Convenzione e gli argomenti che essa tratta, l’ambito musicale per l’esecuzione di brani scelti e le motivazioni tecniche e artistiche che hanno spinto alla scelta degli stessi, l’ambito delle arti grafiche per la fotografia. Per tutte queste ragioni tale evento viene proposto anche nelle scuole, con le modifiche del caso, per sensibilizzare ragazzi e adulti agli argomenti trattati.

