Alle ore 7 di lunedì 29 maggio 2023 al Pronto Soccorso dell’Ospedale Oglio Po entra in vigore il nuovo modello di triage intraospedaliero, che prevede la sostituzione della classificazione di priorità per colore con codici numerici.

Il nuovo modello è stato introdotto su indicazione di Regione Lombardia in recepimento delle linee guida ministeriali (decreto DG Welfare n. 4304 del 30/03/2022) per favorire una migliore presa in carico dei pazienti che accedono al Pronto Soccorso.

Come afferma Antonella Capelli, direttore del Pronto Soccorso dell’ospedale casalasco, “Il lavoro degli operatori sanitari trae beneficio dalla riorganizzazione. La definizione dei nuovi codici di triage ci aiuta a definire con maggiore precisione le necessità iniziali dell’utenza. In questo modo, possiamo organizzare meglio le risorse umane a disposizione e le tempistiche con cui eseguire gli esami in base al singolo caso e alla complessità delle patologie riscontrate, per un intervento ancora più tempestivo”.

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE

1 | EMERGENZA: Interruzione o compromissione di una o più funzioni vitali

2 | URGENZA: Funzioni vitali a rischio. Rischio evolutivo o dolore severo

3 | URGENZA DIFFERIBILE: Condizione stabile con sofferenza. Richiede prestazioni complesse

4 | URGENZA MINORE: Condizione stabile. Richiede una prestazione semplice

5 | NON URGENZA: Problema non urgente o di minima rilevanza clinica

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata