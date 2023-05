Domenica 28 maggio su è svolta a Bozzolo la 13a edizione della Camminata Cuore e Cervello “una Corsa per la Vita” organizzata dagli Amici del Cuore di Bozzolo odv. L’evento con il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Bozzolo ha visto la partecipazione di 375 podisti provenienti da tutto il territorio mantovane e dalle province limitrofe. La gara competitiva ha visto vincitore

Il parmense di seguito la classifica maschile e femminile

1- GIRELLI LUCA G.P. OVER PONTEVICO

2- MORELLI MATTEO ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO

3- TOSINI SIMONE G.P. VIRGILIANO

4 – D’ORONZIO DAVIDE G.P. AVIS SUZZARA

5- TREZZI LORENZO G.P. VIRGILIANO

6- COPPINI LUCA G.P. AVIS POL. Malavicina

7- CARBONE CARLO LIBERTAS

8- MEZZADRI DAVIDE

SPARTACUS

9- CANNOLICCHIO LUIGI G.P. AVIS SUZZARA

10- BETTINELLI RUDI ATL. GAVARDO ’90 LIB.

Mentre per le donne sempre una parmense ha tagliato per prima il traguardo

1 -PAGAN EMANUELA POLISPORTIVA TORRILE

2- LA SERRA ALESSIA GRUPPO SAN PIO

3- GARDA ELENA POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI

4- COMINI LORENZA GRUPPO SAN PIO X

5- CARETTA SARA G.P. AVIS POL. MALAVICINA

6- ASCHIERI SIMONA ATL. VIADANA

7- REVERBERI SUSANNA POLISPORTIVA TORRILE

8- SACCHI MILVIA G.P. VIRGILIANO

9- MACCOPPI LILIANA BIKE & RUNCA

10- GHIDONI FLORA G.P. VIRGILIANO

Grande prova del Bozzolese Lorenzo Trezzi quinto assoluto con un tempo vicino al suo record personale. Il percorso cittadino apprezzato da tutti i partecipanti ha valorizzato le ciclopedonali del paese e quella delle mura per l’occasione è stata allestita con bandierini dellAido di Bozzolo per la sensibilizzazione alla do azione degli organi. Apprezzatissimo il mega ristoro finale preparato dalle volontarie. Il presidente Nicola Scognamiglio ringrazia tutti I suoi collaboratori , i partecipanti e il supermercato Migross di Bozzolo e l’azienda Pomi di Rivarolo del Re che sostengono l’evento anni.

La corsa oltre a rientrare nel criterium Mantovano Fidal , fa parte del Calendario della Fiasp per la promozione degli stili di vita attivi ad ogni età.

Ros pis

© Riproduzione riservata