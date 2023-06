Corri per le vie di Castra Majora: una gara di fondo sui 5mila e 10mila metri abbinata con la gara corsa a Siziano in aprile. Un momento di grande all’etica in centro storico a Casalmaggiore, che peraltro ha portato bene al pupillo di casa Elmehdi Bouchuata che, pochi giorni dopo, mercoledì sera, ha migliorato il proprio personale sui 1500 metri chiudendo in 3’48’’34 a Bergamo nel Silver Meeting, a soli 14 centesimi di secondi dal minimo per gli Europei sempre più vicino.

Ma oltre la prestazione agonistica, c’è la finalità sociale e solidale dell’iniziativa. Abbinata alla gara c’era infatti anche la manifestazione “Corri con gli Ori Olimpici” Gianluca Farina e Simone Raineri, per raccogliere fondi per l’ospedale Oglio Po.

A vincere per la cronaca sulla 10 km sono stati Lhoussaine Oukhrid dell’Aeneas Run e Mina El Kannoussi dell’Atletica Saluzzo. Bouchuoata ha chiuso secondo, risparmiandosi, sulla 5 km, battuto da Hajjaj El Jebli dell’Atletica Vomano, con Maria Vittoria Botti dell’Atletica Alta Toscana prima tra le donne.

